Завоевываем доверие пушистика: самые действенные способы подружиться с вредной кошкой

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Эксперты дали советы, как подружиться с кошкой

1:23
Зоосфера » Кошки

У каждой кошки свой уникальный характер и отношение к людям различается.

Эксперты дали советы, как подружиться с кошкой
Фото: Wikipedia by stefan_fotos is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Некоторые пушистые друзья радостно идут на контакт, в то время как другие предпочитают держаться на расстоянии от человека.

Несмотря на это, существуют способы, которые помогут завоевать даже самую сложную и недоверчивую кошку.

Проявите дружелюбие и покажите свою положительную манеру обращения к пушистому другу.

Важно избегать резких движений и грубого тонa, поскольку то, что может показаться вам нормальным, может напугать кошку. Позвольте своему питомцу почувствовать, что он может вам доверять.

Важно не принуждать кошку к общению, если она этого не хочет, учитывая их склонность к свободе и независимости.

Подарите внимание и заботу, а также купите игрушку для вашего пушистого друга. Учитывайте их инстинкты хищника, предпочитая игрушки в виде мышей и подобных предметов.

Не забывайте уделять вашему пушистому другу достаточно времени и внимания, играя с ним как можно чаще.

Научитесь правильно гладить вашего питомца — кошки обычно любят, когда их гладят по голове или спине.

Однако будьте осторожны с прикосновениями к животу или хвосту, так как ваш питомец может негативно отреагировать.

Важно замечать сигналы беспокойства вашего пушистого друга и прекращать гладить его, если он начинает проявлять дискомфорт.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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