Это самые спокойные кошки: с этими породами никаких забот и хлопот

Эксперты назвали самые спокойные породы кошек

1:01 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Иногда домашние животные могут вызвать настоящий беспорядок в доме, повреждать мебель и грызть все, что попадется на пути. Однако с некоторыми питомцами такие проблемы не возникают. Это особенно верно для определенных пород кошек, которые отличаются спокойным и миролюбивым характером, не принося лишних хлопот своим владельцам.

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Например, персидские кошки предпочитают отдыхать и наслаждаться уютом вместо активных игр. Их характер спокойный и уравновешенный, они не будут беспокоить хозяев без необходимости и не переносят излишний шум.

Британские короткошерстные кошки также известны своим миролюбивым и спокойным характером. Они не склонны к разрушениям и предпочитают уютное времяпрепровождение в комфортном месте.

Шотландские вислоухие кошки выглядят очаровательно, что соответствует их дружелюбному характеру. Они общительны и добры к детям, и хотя иногда могут быть активными, чаще всего предпочитают спокойный образ жизни и долгие часы дремоты.