Это ожирение или норма: интересные факты о самой смешной породе собак

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Названы интересные факты о шарпеях

1:03
Зоосфера » Собаки

Шарпеи — одна из самых узнаваемых пород собак, известная своей уникальной "морщинистой" кожей. В этой породе есть несколько интересных фактов, способных удивить.

Названы интересные факты о шарпеях
Фото: openverse.org by cobalt123 is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

Их происхождение уходит корнями в Китай, но остается загадкой, хотя считается, что они появились около двух тысяч лет назад. Древние глиняные статуэтки, обнаруженные в Китае, имеют поразительное сходство с шарпеями. Эти собаки проявили себя как отличные бойцовские и охраннические собаки.

В 1940-х годах эта порода была на грани исчезновения, но в последующие годы ее популярность восстановилась.

Одной из уникальных особенностей шарпеев является их синий язык. Это явление обусловлено генетическими особенностями и не свидетельствует о проблемах со здоровьем.

Шарпеи обладают сильным нравом, что может вызвать трудности в обучении, но они отличаются выдающимися защитными качествами. Они всегда готовы защищать своего хозяина в любой ситуации, выявив даже малейшую угрозу.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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