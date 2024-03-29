Это ожирение или норма: интересные факты о самой смешной породе собак

Шарпеи — одна из самых узнаваемых пород собак, известная своей уникальной "морщинистой" кожей. В этой породе есть несколько интересных фактов, способных удивить.
Их происхождение уходит корнями в Китай, но остается загадкой, хотя считается, что они появились около двух тысяч лет назад. Древние глиняные статуэтки, обнаруженные в Китае, имеют поразительное сходство с шарпеями. Эти собаки проявили себя как отличные бойцовские и охраннические собаки.
В 1940-х годах эта порода была на грани исчезновения, но в последующие годы ее популярность восстановилась.
Одной из уникальных особенностей шарпеев является их синий язык. Это явление обусловлено генетическими особенностями и не свидетельствует о проблемах со здоровьем.
Шарпеи обладают сильным нравом, что может вызвать трудности в обучении, но они отличаются выдающимися защитными качествами. Они всегда готовы защищать своего хозяина в любой ситуации, выявив даже малейшую угрозу.
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