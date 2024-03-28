Как обеспечить своему питомцу достойную старость: он скажет вам спасибо

Эксперты рассказали, как обеспечить своему питомцу хорошую старость

2:13 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Старость — время жизни, когда наши питомцы нуждаются в нашей заботе и внимании больше всего. Подобно нам, они сталкиваются с возрастными проблемами, которые могут потребовать особого внимания и ухода. Вот несколько ключевых мероприятий, которые помогут обеспечить вашему питомцу достойную старость.

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