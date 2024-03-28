Самые интересные альтернативы лотку: питомцы могут ходить в туалет в самые неожиданные места

Ветеринары назвали безопасные замены лотку

1:35 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Лоток для кошки является неотъемлемой частью ежедневного ухода за домашним питомцем. Однако, существует множество альтернативных решений, которые могут быть как эффективными, так и удобными как для владельцев, так и для кошек.

Фото: openverse.org by artnoose is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

Туалет для кошек с самоочищением: технологии не стоят на месте, и сегодня на рынке представлены умные туалеты для кошек с автоматической системой очистки. Эти устройства оснащены датчиками, которые отслеживают движения животного и автоматически удаляют отходы, предотвращая неприятные запахи.

технологии не стоят на месте, и сегодня на рынке представлены умные туалеты для кошек с автоматической системой очистки. Эти устройства оснащены датчиками, которые отслеживают движения животного и автоматически удаляют отходы, предотвращая неприятные запахи. Натуральные наполнители: вместо традиционного наполнителя можно использовать натуральные материалы, такие как древесные гранулы, переработанный гранулированный мусор или кукурузные хлопья. Они не только более экологичны, но и могут значительно снизить запах.

вместо традиционного наполнителя можно использовать натуральные материалы, такие как древесные гранулы, переработанный гранулированный мусор или кукурузные хлопья. Они не только более экологичны, но и могут значительно снизить запах. Трава для кошек: некоторые кошки предпочитают использовать траву вместо лотка. Для этого можно выделить часть сада или окна для выращивания специальной травы, которая будет служить импровизированным туалетом.

некоторые кошки предпочитают использовать траву вместо лотка. Для этого можно выделить часть сада или окна для выращивания специальной травы, которая будет служить импровизированным туалетом. Уличные туалеты: если ваша кошка проводит много времени на улице, она может предпочитать использовать уличные туалеты или определенные места на улице для своих нужд. В таком случае важно поддерживать эти места в чистоте и убирать за животными.

если ваша кошка проводит много времени на улице, она может предпочитать использовать уличные туалеты или определенные места на улице для своих нужд. В таком случае важно поддерживать эти места в чистоте и убирать за животными. Разнообразие лотков: существует большое разнообразие лотков для кошек, включая лотки с крышкой, открытые лотки, большие лотки и многое другое. Иногда смена типа лотка может повлиять на удобство использования для вашей кошки.