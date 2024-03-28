Самые интересные альтернативы лотку: питомцы могут ходить в туалет в самые неожиданные места

Лоток для кошки является неотъемлемой частью ежедневного ухода за домашним питомцем. Однако, существует множество альтернативных решений, которые могут быть как эффективными, так и удобными как для владельцев, так и для кошек.
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Туалет для кошек с самоочищением: технологии не стоят на месте, и сегодня на рынке представлены умные туалеты для кошек с автоматической системой очистки. Эти устройства оснащены датчиками, которые отслеживают движения животного и автоматически удаляют отходы, предотвращая неприятные запахи.
Натуральные наполнители: вместо традиционного наполнителя можно использовать натуральные материалы, такие как древесные гранулы, переработанный гранулированный мусор или кукурузные хлопья. Они не только более экологичны, но и могут значительно снизить запах.
Трава для кошек: некоторые кошки предпочитают использовать траву вместо лотка. Для этого можно выделить часть сада или окна для выращивания специальной травы, которая будет служить импровизированным туалетом.
Уличные туалеты: если ваша кошка проводит много времени на улице, она может предпочитать использовать уличные туалеты или определенные места на улице для своих нужд. В таком случае важно поддерживать эти места в чистоте и убирать за животными.
Разнообразие лотков: существует большое разнообразие лотков для кошек, включая лотки с крышкой, открытые лотки, большие лотки и многое другое. Иногда смена типа лотка может повлиять на удобство использования для вашей кошки.
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