Как наши собаки служат в роли докторов: ученые огласили результаты исследования

Эксперты рассказали, какое влияние на наше здоровье оказывают собаки

1:31 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Собаки известны не только своей преданностью и верностью, но и своей удивительной способностью оказывать позитивное воздействие на здоровье людей. В последние годы исследования подтверждают, что взаимодействие с собаками может иметь целебные эффекты на физическое и психическое благополучие человека.

Фото: Илья Панфёров/Pravda.ru

По мере развития медицины становится все более очевидным, что домашние питомцы, особенно собаки, способствуют улучшению физического здоровья своих хозяев. Прогулки с собакой способствуют активному образу жизни, увеличивая уровень физической активности и помогая контролировать вес. Регулярные прогулки также способствуют улучшению сердечно-сосудистой системы и снижению уровня стресса.

Психологическое благополучие

Однако, польза от собак не ограничивается только физическими аспектами. Исследования показывают, что простое присутствие собаки может значительно снижать уровень стресса и тревожности. Общение с животным вызывает выработку ощущения умиротворения и спокойствия благодаря выделению гормонов счастья - эндорфинов и окситоцина.

Собаки также находят применение в таких областях медицины, как терапия с использованием животных (TAA). В рамках этой терапии собаки помогают людям с различными психическими и физическими расстройствами. Например, собаки могут помогать детям с аутизмом развивать социальные навыки и облегчать коммуникацию. Также они эффективно применяются в реабилитации людей после инсультов и сердечных приступов.