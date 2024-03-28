Как наши собаки служат в роли докторов: ученые огласили результаты исследования

Собаки известны не только своей преданностью и верностью, но и своей удивительной способностью оказывать позитивное воздействие на здоровье людей. В последние годы исследования подтверждают, что взаимодействие с собаками может иметь целебные эффекты на физическое и психическое благополучие человека.
По мере развития медицины становится все более очевидным, что домашние питомцы, особенно собаки, способствуют улучшению физического здоровья своих хозяев. Прогулки с собакой способствуют активному образу жизни, увеличивая уровень физической активности и помогая контролировать вес. Регулярные прогулки также способствуют улучшению сердечно-сосудистой системы и снижению уровня стресса.
Психологическое благополучие
Однако, польза от собак не ограничивается только физическими аспектами. Исследования показывают, что простое присутствие собаки может значительно снижать уровень стресса и тревожности. Общение с животным вызывает выработку ощущения умиротворения и спокойствия благодаря выделению гормонов счастья - эндорфинов и окситоцина.
Собаки также находят применение в таких областях медицины, как терапия с использованием животных (TAA). В рамках этой терапии собаки помогают людям с различными психическими и физическими расстройствами. Например, собаки могут помогать детям с аутизмом развивать социальные навыки и облегчать коммуникацию. Также они эффективно применяются в реабилитации людей после инсультов и сердечных приступов.
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