Как кошки общаются друг с другом: эксперты назвали главные три способа

Часто люди ошибочно предполагают, что кошки обмениваются информацией исключительно при помощи своего голоса. Однако специалисты утверждают, что у животных этот процесс построен совершенно иначе, чем у людей, и у них есть в распоряжении не менее трех способов общения.
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Эксперты рассказывают, как кошки взаимодействуют друг с другом и нужно ли им для этого находиться поблизости.
Хотя кошки чаще всего предпочитают жить в одиночестве, проявляя свою независимость от других своих сородичей или человека, они все же не могут обойтись без общения. Это касается как домашних, так и диких кошек.
Вот как кошки общаются между собой:
Голосовая коммуникация: это самый распространенный и простой способ. Однако помимо обычного мяуканья и мурлыканья, кошки могут шипеть, рычать и иногда даже издавать пронзительные завывания. Тональность и интонация "мяу" также имеют значение.
Язык тела: настроение кошки можно определить по поведению её хвоста, положению ушей и выражению глаз. Легко можно увидеть на её теле признаки умиротворенности или готовности к агрессии.
Запахи: это хорошо известный способ общения и защиты территории. Некастрированные коты и дикие кошки оставляют метки по своему месту обитания. Домашние кошки также метят свою территорию, оставляя запах на мебели, стенах и даже на одежде своих хозяев.
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