Как кошки общаются друг с другом: эксперты назвали главные три способа

Ученые рассказали, как кошки общаются между собой

1:26 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Часто люди ошибочно предполагают, что кошки обмениваются информацией исключительно при помощи своего голоса. Однако специалисты утверждают, что у животных этот процесс построен совершенно иначе, чем у людей, и у них есть в распоряжении не менее трех способов общения.

Фото: openverse.org by budding is licensed under CC BY-NC 2.0.

Эксперты рассказывают, как кошки взаимодействуют друг с другом и нужно ли им для этого находиться поблизости.

Хотя кошки чаще всего предпочитают жить в одиночестве, проявляя свою независимость от других своих сородичей или человека, они все же не могут обойтись без общения. Это касается как домашних, так и диких кошек.

Вот как кошки общаются между собой:

Голосовая коммуникация: это самый распространенный и простой способ. Однако помимо обычного мяуканья и мурлыканья, кошки могут шипеть, рычать и иногда даже издавать пронзительные завывания. Тональность и интонация "мяу" также имеют значение.

это самый распространенный и простой способ. Однако помимо обычного мяуканья и мурлыканья, кошки могут шипеть, рычать и иногда даже издавать пронзительные завывания. Тональность и интонация "мяу" также имеют значение. Язык тела: настроение кошки можно определить по поведению её хвоста, положению ушей и выражению глаз. Легко можно увидеть на её теле признаки умиротворенности или готовности к агрессии.

настроение кошки можно определить по поведению её хвоста, положению ушей и выражению глаз. Легко можно увидеть на её теле признаки умиротворенности или готовности к агрессии. Запахи: это хорошо известный способ общения и защиты территории. Некастрированные коты и дикие кошки оставляют метки по своему месту обитания. Домашние кошки также метят свою территорию, оставляя запах на мебели, стенах и даже на одежде своих хозяев.