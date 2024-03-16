Как назвать кота, чтобы его имя приносило денежную удачу в дом: советы долларовых миллионеров

Не каждому суждено обладать финансовой удачей, но привлечь внимание финансовых потоков в вашу семью может оказаться проще, чем кажется — просто заведите домашнюю кошку.
Согласно представлениям эзотериков, если дать вашему питомцу "денежную" кличку, вы можете избежать финансовых затруднений.
Чтобы ваш кот стал живым талисманом для привлечения богатства, подберите для него "говорящее" имя.
Это имя должно вызывать ассоциации с удачей, успехом и везением.
Например:
Чтобы почувствовать приятное звучание банкнот в вашем кошельке, выбирайте клички, связанные с названиями валют разных стран
Если ваша родословная не связана с дворянскими кровями, вы можете изменить это и привлечь энергию денег, дав своему питомцу аристократическое имя.
Часто богатство ассоциируется с драгоценными металлами. Почему бы не назвать своего питомца "бриллиантом"?
Подходящие варианты:
Перед выбором имени четко сформулируйте свои желания. Если для вас главное — деньги, выберите имя, связанное с купюрами.
Если ваш главный приоритет — успех в бизнесе и финансовая независимость, выбирайте амбициозное имя, символизирующее успех и победу.
Телеведущий Владимир Березин, знавший Светлану Михайловну более 30 лет, выразил свои воспоминания о ней.