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Как назвать кота, чтобы его имя приносило денежную удачу в дом: советы долларовых миллионеров

Россиянам рассказали, как назвать кота, чтобы привлечь деньги в дом

1:32
Зоосфера » Кошки

Не каждому суждено обладать финансовой удачей, но привлечь внимание финансовых потоков в вашу семью может оказаться проще, чем кажется — просто заведите домашнюю кошку.

Россиянам рассказали, как назвать кота, чтобы привлечь деньги в дом
Фото: Wikipedia by Takashi Hososhima is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Согласно представлениям эзотериков, если дать вашему питомцу "денежную" кличку, вы можете избежать финансовых затруднений.

Чтобы ваш кот стал живым талисманом для привлечения богатства, подберите для него "говорящее" имя.

Это имя должно вызывать ассоциации с удачей, успехом и везением.

Например:

  • Золото
  • Волшебник
  • Успех
  • Благополучие
  • Фортуна
  • Счастливчик

Чтобы почувствовать приятное звучание банкнот в вашем кошельке, выбирайте клички, связанные с названиями валют разных стран

  • Долларик
  • Еврик
  • Рублик
  • Фунтик
  • Марк
  • Крон

Если ваша родословная не связана с дворянскими кровями, вы можете изменить это и привлечь энергию денег, дав своему питомцу аристократическое имя.

  • Герцог
  • Князь
  • Король
  • Королева
  • Граф
  • Графиня
  • Принц
  • Принцесса

Часто богатство ассоциируется с драгоценными металлами. Почему бы не назвать своего питомца "бриллиантом"?

Подходящие варианты:

  • Алмазик
  • Золотко
  • Серебряшка
  • Янтарик
  • Сапфир
  • Брилли

Перед выбором имени четко сформулируйте свои желания. Если для вас главное — деньги, выберите имя, связанное с купюрами.

Если ваш главный приоритет — успех в бизнесе и финансовая независимость, выбирайте амбициозное имя, символизирующее успех и победу.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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