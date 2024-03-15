Молочко будет течь рекой: названы лучшие породы коров для своего хозяйства — мнение опытных владельцев

Опытные фермеры составили топ молочных коров

2:08 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Для расширения функциональности вашего загородного участка рекомендуется обратить внимание на разведение молочных коров. Эти животные могут обеспечить вас и вашу семью свежим молоком и другими молочными продуктами, а также стать дополнительным источником дохода.

Фото: Openverse by mindfrieze is licensed under CC BY-SA 2.0

Однако прежде чем приступить к покупке первого теленка, необходимо проанализировать, какая порода молочных коров лучше всего подойдет для ваших потребностей.

Вот несколько вариантов пород молочных коров, которые следует учитывать:

Голштинская: это одна из самых популярных пород молочных коров, известная своей высокой продуктивностью. Изначально происходит из Голландии, эта порода хорошо адаптирована к производству молока. Голштинские коровы выделяются своей крупной массой и характерными черно-белыми или рыжими и белыми пятнами.

Джерсейская: происходящая с острова Джерси, эта порода отличается своей компактной формой и высокой продуктивностью. Джерсейские коровы обладают высоким содержанием жира и белка в молоке, что делает его ценным для производства сыра и других молочных продуктов.

Бурая Швицкая: эта порода, происходящая из Швейцарии, имеет темно-коричневую шерсть и хорошо приспособлена к горным условиям. Бурые швицкие коровы известны своей высокой продуктивностью и содержанием сухих веществ в молоке.

Нормандская: с историей во Франции, эта порода является породой двойного назначения, подходящей для производства молока и мяса. Нормандские коровы отличаются своими уникальными расцветками и способностью к адаптации к различным климатическим условиям.

Симментальская: эта порода, которая изначально использовалась для производства мяса, в последнее время стала также хорошим производителем молока. Симментальские коровы характеризуются крупной мускулатурой и равномерной окраской.

Выбор породы молочных коров зависит от ваших конкретных потребностей и условий вашего участка. Независимо от выбора, важно обеспечить правильный уход и условия содержания для этих животных, чтобы обеспечить высокую продуктивность и благополучие.