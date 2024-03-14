Секреты кошачьего гнева: это несколько поводов, по которым ваш питомец может вас ненавидеть

Каждому, кто планирует завести кота, стоит осознавать, что кошки — весьма чувствительные создания. Подробно обсудим, по каким причинам ваша кошка может серьезно обидеться на вас.
Есть несколько способов оскорбить кошку. Даже мелкие действия могут вызвать у нее негативные эмоции, а грубость и насилие она никогда не простит. Если начать тренировать кота с применением силы, это может вызвать у него стресс, который приведет к еще большим проблемам.
Когда кошка испугана, она может забраться на шторы, перепрыгнуть на стол и разбить дорогой предмет, что еще больше настроит ее против вас. Если кошка переживает неприятности с самого детства, вероятно, она не станет дружелюбным животным.
Кроме того, кошки не всегда ценят чрезмерные ласки со стороны хозяев. Они сами дадут понять, когда им нужно ваше внимание, и навязчивые проявления заботы могут только раздражать вашего питомца.
У родительницы и дочери большая разница в возрасте.