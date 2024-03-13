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Чтобы собака не умерла от кровотечения, нужно делать это: ваша главная цель — игрушки питомца

Почему нужно проверять игрушки собаки

1:04
Зоосфера » Собаки

Заботливый владелец обязательно закупит для своего питомца несколько игрушек. Эти предметы помогают не только улучшить настроение, но и поддерживают здоровье животного. Поэтому так важно, чтобы собака имела доступ к разнообразным игрушкам.

Почему нужно проверять игрушки собаки
Фото: openverse.org by B@rt is licensed under CC BY-SA 3.0.

Активное время, проведенное питомцем с игрушками, способствует физической активности. Некоторые игрушки также положительно влияют на здоровье зубов и десен.

Тем не менее, следует помнить, что некачественные игрушки могут нанести вред вашему питомцу. Поэтому владельцу необходимо периодически проверять состояние игрушек.

Необходимо внимательно осмотреть игрушки, чтобы удостовериться, что они находятся в хорошем состоянии и не имеют отваливающихся частей. Собака может случайно проглотить обломки игрушки, что может привести к серьезным последствиям. Если игрушка сломана и ее нельзя восстановить так, чтобы она была безопасной для вашего питомца, лучше заменить ее новой.

Вложение денег в новые игрушки стоит того, чтобы избежать опасности для вашего верного друга.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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