Безболезненно переводим домашнего питомца на новый корм: опытные владельцы поделились рекомендациями

Как перевести питомца на новый корм

1:28 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Переход на новый корм для питомца должен быть постепенным, чтобы избежать возможных проблем. Плавное введение новой пищи облегчит приспособление организма животного.

Фото: flickr. com by Anne Hornyak is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Игнорирование этого правила может привести к тому, что кот или собака потеряют аппетит.

В течение первых двух дней рекомендуется составлять порции из 75% привычного корма и 25% новой пищи. Постепенно доля нового корма увеличивается, сначала до 50%, затем до 75%, и, наконец, до 100%.

Этот процесс должен занимать около недели. Новый корм постепенно добавляется к старому. Если у животного есть аллергии или проблемы с пищеварительной системой, переход может занять больше времени. В таком случае рекомендуется обратиться за консультацией к ветеринару.

Та же самая схема применяется, если вы хотите перевести своего питомца на натуральное питание. Важно убедиться, что новый рацион сбалансирован и здоров для вашего питомца. При переходе на новый тип питания важно внимательно следить за состоянием животного.

Если у питомца пропадает аппетит, появляется рвота или происходят другие изменения (воспаления, выпадение шерсти), необходимо пересмотреть рацион питания.

При индивидуальной реакции организма требуется более плавный переход. Без личной консультации ветеринара, учитывающего все особенности состояния вашего питомца, не обойтись.