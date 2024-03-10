Постоянно слезящиеся глаза у собаки: как помочь своему питомцу и избавить его от страданий

У собаки слезятся глаза

1:01 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

В случае, если вы заметили, что у вашей собаки начали слезиться глаза, не паникуйте в первую очередь. Обычно это не является признаком серьезного заболевания.

Фото: pixabay.com by chiemsee2016 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Чаще всего причиной слезотечения является попадание в глаз животного какого-то предмета. Ваша задача — извлечь его.

Для этого тщательно вымойте руки, потяните веко собаки и, используя влажную салфетку без содержания спирта и других агрессивных веществ, удалите инородный предмет.

После этого следует промыть глаз специальным лосьоном, который можно приобрести в ветаптеке. Однако даже после устранения причины слезотечения важно обратиться к ветеринару. Проблема заключается в том, что инородное тело может нанести повреждение прозрачной роговице.

Вы вряд ли сможете обнаружить травму визуально, для этого потребуется специальный тест.

Главное — не упустить момент, чтобы незначительная причина не привела к развитию инфекции и серьезному повреждению, которое может привести к потере зрения.