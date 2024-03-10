Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ученые РФ разработали систему навигации дронов без использования ГЛОНАСС и GPS
Джо Байден обеспокоен судьбой мирных жителей Газы
Шесть методов, которые кожа оценит после отдыха
Hogwarts Legacy: чего ждать игрокам от предстоящего летнего обновления?
Бывший тренер "Спартака" Черчесов о деле Промеса: законы не дозволено нарушать никому
Сорта моркови "Московская зимняя А 515", "Шантенэ 2461", "Шантенэ Роял"
Аэропорт Пулково возобновил работу
"Кто выиграет "Оскар": номинанты и прогнозы критиков
Василий Ливанов охарактеризовал Хаматову* и Смольянинова*
Постоянно слезящиеся глаза у собаки: как помочь своему питомцу и избавить его от страданий

У собаки слезятся глаза

1:01
Зоосфера » Собаки

В случае, если вы заметили, что у вашей собаки начали слезиться глаза, не паникуйте в первую очередь. Обычно это не является признаком серьезного заболевания.

У собаки слезятся глаза
Фото: pixabay.com by chiemsee2016 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Чаще всего причиной слезотечения является попадание в глаз животного какого-то предмета. Ваша задача — извлечь его.

Для этого тщательно вымойте руки, потяните веко собаки и, используя влажную салфетку без содержания спирта и других агрессивных веществ, удалите инородный предмет.

После этого следует промыть глаз специальным лосьоном, который можно приобрести в ветаптеке. Однако даже после устранения причины слезотечения важно обратиться к ветеринару. Проблема заключается в том, что инородное тело может нанести повреждение прозрачной роговице.

Вы вряд ли сможете обнаружить травму визуально, для этого потребуется специальный тест.

Главное — не упустить момент, чтобы незначительная причина не привела к развитию инфекции и серьезному повреждению, которое может привести к потере зрения.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Популярное
"Мама постаралась": Орбакайте выгнали с концерта в Кремле после заявлений Пугачевой

Дочь пострадала из-за слов и действий знаменитой матери.

Кристину Орбакайте не пустили в Кремль из-за провокаций Аллы Пугачевой
В чём лучше мариновать мясо: особенности трёх видов маринадов
Чем лучше мариновать мясо — свежевыжатым соком, кефиром или минералкой?
Киркоров сделал удивительное пророчество про российских звезд
Стало известно, кто скрывался в костюме Водяного в шоу "Маска"
Киев возмущён словами Папы Римского Франциска о белом флаге Дмитрий Плотников
Стало известно, почему Киркоров не готов исполнять патриотические песни
Певица Татьяна Буланова показала 17-летнего сына-красавца от футболиста Радимова: краш
Ваша киска не купила бы вискас: появился ответ на вопрос, стоит ли покупать разрекламированный корм
Ваша киска не купила бы вискас: появился ответ на вопрос, стоит ли покупать разрекламированный корм
Последние материалы
Джо Байден обеспокоен судьбой мирных жителей Газы
Hogwarts Legacy: чего ждать игрокам от предстоящего летнего обновления?
Бывший тренер "Спартака" Черчесов о деле Промеса: законы не дозволено нарушать никому
Сорта моркови "Московская зимняя А 515", "Шантенэ 2461", "Шантенэ Роял"
Аэропорт Пулково возобновил работу
У собаки слезятся глаза
"Кто выиграет "Оскар": номинанты и прогнозы критиков
Василий Ливанов охарактеризовал Хаматову* и Смольянинова*
Стюарды рассказали, что больше всего раздражает их на борту самолета
Росавиация приостановила полёты в Санкт-Петербург
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников