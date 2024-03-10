Постоянно слезящиеся глаза у собаки: как помочь своему питомцу и избавить его от страданий

В случае, если вы заметили, что у вашей собаки начали слезиться глаза, не паникуйте в первую очередь. Обычно это не является признаком серьезного заболевания.
Чаще всего причиной слезотечения является попадание в глаз животного какого-то предмета. Ваша задача — извлечь его.
Для этого тщательно вымойте руки, потяните веко собаки и, используя влажную салфетку без содержания спирта и других агрессивных веществ, удалите инородный предмет.
После этого следует промыть глаз специальным лосьоном, который можно приобрести в ветаптеке. Однако даже после устранения причины слезотечения важно обратиться к ветеринару. Проблема заключается в том, что инородное тело может нанести повреждение прозрачной роговице.
Вы вряд ли сможете обнаружить травму визуально, для этого потребуется специальный тест.
Главное — не упустить момент, чтобы незначительная причина не привела к развитию инфекции и серьезному повреждению, которое может привести к потере зрения.
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