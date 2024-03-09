Вот чем они пичкают наших котов: страшная правда о том, из чего состоит кошачий корм

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Из чего делают кошачий корм

3:48
Зоосфера » Кошки

Существует множество точек зрения среди владельцев кошек относительно корма для их пушистых питомцев. Одни возмущаются излишними громкими словами в названиях кормов, в то время как другие полагают, что эти продукты являются всего лишь удачным способом переработки остатков пищевой промышленности.

Из чего делают кошачий корм
Фото: Wikipedia by Lmbuga is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Но что же по правде?

Интересно отметить, что как для кошачьих кормов с фантастическими названиями, так и для обычной человеческой еды, например, макарон и сосисок, в наше время название не играет такой большой роли, как ее фактический состав. И состав любого продукта можно найти на его упаковке.

Однако, названия ингредиентов не всегда понятны и явные. В списке они идут по порядку убывания, но не всегда они соответствуют тому, что написано. Например, когда говорят "мясо", это может означать, что продукт был высушен и измельчен в порошок. Затем, в зависимости от конечного вида продукта, будь то "хрустящие подушечки" или "нежная мякоть", добавляются соответствующие ингредиенты — эмульгаторы, загустители и прочее.

Чтобы привлечь внимание кошки и вызвать у нее аппетит, требуются ароматизаторы, которые часто производят из экстрактов различных растений, таких как розмарин, фенхель, ромашка, имбирь и другие.

Но полезно ли это или вредно?

Поскольку корм для кошек является своего рода пищевым концентратом, в нем может содержаться повышенный уровень холестерина. Для нейтрализации этого эффекта и снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний добавляются статины, которые связывают желчные кислоты.

Однако, даже если вы разберетесь со всеми названиями на упаковке корма и определите их химический состав, не следует делать поспешных выводов о качестве продукта. Производители кошачьих кормов не всегда честны, иначе кошки, питающиеся этими кормами, ели бы так же, как космонавты — питательно и вкусно.

Основные элементы, указанные на упаковке корма, такие как "мясо", могут содержать жир, хрящи, сухожилия, кусочки кожи и кровеносных сосудов. Даже диафрагма и сердце, будучи мышцами, могут быть отнесены к мясу.

В то время как рыба и птица не называются "мясом", вместо них считаются таковыми свинина, козлятина, говядина и ягнятина. Производитель решает, стоит ли указывать конкретное название. Однако, в отношении других видов мяса, таких как кролик, указание конкретного наименования обязательно. Под "мясом" птицы понимается все, кроме головы, ног, перьев и внутренностей. Кости и кожа также перерабатываются, так как они являются хорошим источником кальция. "Субпродукты" включают ноги и головы в переработанном состоянии, а также могут включать в себя кишки, печень, сердце и желудок. Следует отметить, что в дешевых кормах субпродукты часто являются основным ингредиентом.

Вторичные элементы включают в себя минералы и белки, так как в процессе обработки сырья для производства корма удаляются микроорганизмы, жиры и влага. "Мясная мука" может быть получена из тканей млекопитающих, но производитель часто не указывает точного источника. Кости также могут быть включены в "мясокостную муку", но их происхождение часто остается невыясненным.

Для связывания ингредиентов добавляют ячмень, рис, кукурузу и картофель, а также масла и жиры для улучшения вкуса. Витамины и минералы обычно добавляются искусственными путем. Корма без консервантов практически не существует, поскольку они необходимы для продления срока годности продукта. Однако производитель обязан указывать используемый консервант.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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