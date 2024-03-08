Как собака может найти клад и сделать вас миллионером: это самая главная цель питомца, когда он роет землю

Почему собака роет землю

1:14 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Владельцы собак, проживающие в частных домах, часто сталкиваются с неприятной проблемой — постоянным копанием своих питомцев. Это не только не соответствует эстетике ухоженного участка, но и вызывает вопросы у хозяев.

Фото: openverse.org by santheo is licensed under CC BY-NC 2.0.

Почему собаки роют?

У собак есть свои мотивы для такого поведения, но ситуацию можно исправить. Прежде чем бороться с этой привычкой, важно понять, что побуждает собаку к копанию. По природе они склонны прятать свои ценности — будь то косточки или игрушки. Копание — наиболее естественный способ для них спрятать драгоценности.

Чтобы предотвратить это, собакам необходимо регулярно освобождать свою энергию через физические нагрузки и разнообразные прогулки. Иногда копание может быть вызвано просто от нехватки занятий.

Также инстинктивное копание может быть типичным для определенных пород, особенно у охотничьих собак. В таких случаях, возможно, стоит предоставить собаке возможность выявить свои охотничьи навыки или принять меры по борьбе с вредителями.

Важно отвлечь собаку от копания в нежелательных местах и научить ее искать развлечения в других местах, например, создав специальную зону с игрушками и поощряя ее, когда она там копает.