Остерегайтесь своего кота: почему ваши домашние животные могут легко стать врагами

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Почему нельзя смотреть кошке в глаза

2:10
Зоосфера » Кошки

В мире существует много вещей, которые категорически не рекомендуется делать. Например, не следует слишком долго смотреть кошке в глаза. Рассказываем, почему. 

Почему нельзя смотреть кошке в глаза
Фото: flickr. com by Nickolas Titkov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Мифологический аспект

В древнем Египте кошек почитали и уважали. Считалось, что эти создания как-то связаны с загробным миром, ведь они способны передвигаться бесшумно и имеют глубокий взгляд. Поэтому их обожали и уважали.

Однако со временем любовь и уважение уступили место страху и ненависти. Это произошло из-за активной борьбы с ведьмами, когда люди считали, что ведьмы и кошки каким-то образом связаны. Поэтому никто не хотел рисковать и встречаться с кошками глазами — это было слишком опасно.

Даже сегодня некоторые люди верят, что кошки являются символом зла. Ведь кошка — единственный домашний питомец, не упомянутый в Библии. Но это скорее совпадение, чем связь с мистикой. Просто на момент написания Библии кошки еще не были одомашнены. Никто не мог предположить, что они станут домашними питомцами. Поэтому не стоит связывать этих пушистых созданий с злом и мистикой.

Научный аспект

Хоть кошки и домашние, но у них остались животные инстинкты. Когда кошка видит добычу, она начинает охотиться. Это заложено на генетическом уровне.

То же самое касается и взгляда. В дикой природе кошки перед нападением долго смотрят своей жертве в глаза. Если вы будете долго смотреть своему питомцу в глаза, он может воспринять это как угрозу и реагировать агрессивно. Бывали случаи, когда даже спокойный кот атаковал своего хозяина после долгого взгляда в глаза.

Поэтому, если хотите поглазеть на своего питомца, лучше делать это мимолетно, не фиксируя взгляд. Ведь инстинкты нельзя отменить, и если животное почувствует опасность, оно не остановится ни перед чем.

Кошачьи глаза красивы и выразительны, они могут притягивать взгляд. Но не дайте себя обмануть, иначе это может привести к неприятностям.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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