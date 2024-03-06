Остерегайтесь своего кота: почему ваши домашние животные могут легко стать врагами

В мире существует много вещей, которые категорически не рекомендуется делать. Например, не следует слишком долго смотреть кошке в глаза. Рассказываем, почему.
В древнем Египте кошек почитали и уважали. Считалось, что эти создания как-то связаны с загробным миром, ведь они способны передвигаться бесшумно и имеют глубокий взгляд. Поэтому их обожали и уважали.
Однако со временем любовь и уважение уступили место страху и ненависти. Это произошло из-за активной борьбы с ведьмами, когда люди считали, что ведьмы и кошки каким-то образом связаны. Поэтому никто не хотел рисковать и встречаться с кошками глазами — это было слишком опасно.
Даже сегодня некоторые люди верят, что кошки являются символом зла. Ведь кошка — единственный домашний питомец, не упомянутый в Библии. Но это скорее совпадение, чем связь с мистикой. Просто на момент написания Библии кошки еще не были одомашнены. Никто не мог предположить, что они станут домашними питомцами. Поэтому не стоит связывать этих пушистых созданий с злом и мистикой.
Хоть кошки и домашние, но у них остались животные инстинкты. Когда кошка видит добычу, она начинает охотиться. Это заложено на генетическом уровне.
То же самое касается и взгляда. В дикой природе кошки перед нападением долго смотрят своей жертве в глаза. Если вы будете долго смотреть своему питомцу в глаза, он может воспринять это как угрозу и реагировать агрессивно. Бывали случаи, когда даже спокойный кот атаковал своего хозяина после долгого взгляда в глаза.
Поэтому, если хотите поглазеть на своего питомца, лучше делать это мимолетно, не фиксируя взгляд. Ведь инстинкты нельзя отменить, и если животное почувствует опасность, оно не остановится ни перед чем.
Кошачьи глаза красивы и выразительны, они могут притягивать взгляд. Но не дайте себя обмануть, иначе это может привести к неприятностям.
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