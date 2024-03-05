Из-за чего лошади обладают титанической регенерацией: вот это да!

Как лошади лечат сами себя

0:30 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Лошадь представляет собой одомашненное однопалое копытное млекопитающее. Принадлежа к семейству Equidae по таксономии, она является одним из двух сохранившихся подвидов Equus ferus.

Фото: openverse.org by cone_dmn is licensed under CC BY-SA 2.0.

Лошадь обладает удивительной способностью к самолечению. Например, после интенсивной работы она часто предпочитает немного отдохнуть, лежа на земле на несколько минут. Это действие можно сравнить с массажем, способствующим восстановлению кровообращения и общему оздоровлению.