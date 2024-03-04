Ваш щенок грызет все, что есть в доме: эти простые шаги помогут вам спасти мебель

Как отучить щенка все грызть

1:49 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Часто у новых владельцев щенков возникает проблема: их питомцы начинают активно грызть разные предметы в доме.

Фото: Wikipedia by Petteri Sulonen is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Почему это происходит? Давайте разберемся. Почему щенок грызет мебель и другие вещи? Как с этим справиться?

Если вашему щенку скучно и нечем заняться, он может грызть вещи, чтобы привлечь ваше внимание. Решение этой проблемы простое: уделите ему больше времени, играйте и гуляйте с ним регулярно. Щенки нуждаются в активном времяпровождении и заботе.

Если у питомца проблемы со здоровьем и ему не хватает витаминов, он может пытаться получить их, сгрызая мебель. Решение здесь заключается в походе к ветеринару и коррекции рациона питания.

Недостаток внимания со стороны хозяев также может побуждать щенка грызть все подряд. В таких случаях важно осознать, что питомец испытывает стресс от одиночества, и постараться уделить ему больше внимания и заботы.

Иногда питомец может грызть мебель по естественным инстинктам. Выводите его на улицу чаще, чтобы он мог выгуливаться и проявлять свою естественную активность.

Когда у щенка начинаются проблемы с зубами, ему могут помочь специальные резиновые игрушки. Это отличный способ предотвратить порчу мебели и других предметов.

Несколько советов по воспитанию щенка:

Поощряйте питомца, когда он играет со своими игрушками, и угощайте его лакомствами.

Если он начинает грызть мебель, отвлеките его громким звуком, чтобы понять, что делает что-то неправильно.

Не кричите на щенка, это может его обидеть.

Важно помнить, что воспитание собаки играет решающую роль в ее поведении. Правильная дрессировка поможет избежать множества проблем в будущем.