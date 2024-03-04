Секреты гениального попугая: как пернатый Алекс стал умнее многих людей

Попугай Алекс признан самым умным среди всех домашних пернатых

1:04 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Экзотика

Попугай Алекс родился в 1976 году и сразу привлёк внимание доктора наук Айрин Пепперберг. Айрин приобрела попугая в обычном зоомагазине и дала ему имя в соответствии с научной программой Avian Language Experiment (Эксперимент по языку птиц).

Фото: Wikipedia by Josh Berglund is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Попугай Алекс прославился благодаря своему уникальному интеллекту и удивительным способностям.

Например, он:

различал 80 объектов и называл их по именам

различал 7 различных цветов

понимал строение и форму 5 геометрических фигур

осознавал логические понятия, такие как "больше", "меньше", "одно и то же"

мог просить людей о выполнении определённых действий

обладал базовыми навыками счёта и т.д.

Айрин высоко оценивала способности своего питомца, считая его интеллектуальное развитие сопоставимым с 5-летним ребёнком. Птенец обладал навыками простейшего логического прогнозирования и анализа, способностью предсказывать, какие последствия могут иметь те или иные ситуации на его жизнедеятельность.