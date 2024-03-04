Секреты гениального попугая: как пернатый Алекс стал умнее многих людей

Попугай Алекс родился в 1976 году и сразу привлёк внимание доктора наук Айрин Пепперберг. Айрин приобрела попугая в обычном зоомагазине и дала ему имя в соответствии с научной программой Avian Language Experiment (Эксперимент по языку птиц).
Попугай Алекс прославился благодаря своему уникальному интеллекту и удивительным способностям.
Айрин высоко оценивала способности своего питомца, считая его интеллектуальное развитие сопоставимым с 5-летним ребёнком. Птенец обладал навыками простейшего логического прогнозирования и анализа, способностью предсказывать, какие последствия могут иметь те или иные ситуации на его жизнедеятельность.
У многих водителей ассоциируется полировка фар с применением сложных инструментов и наждачной бумаги.