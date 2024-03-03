Извечный спор о том, какой корм давать своему питомцу: назван лучший из сухого и влажного

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Какой корм лучше: сухой или влажный?

2:11
Зоосфера » Кошки

Пища, приготовленная дома, может нести не такую высокую пользу для вашего домашнего питомца, как для вас. Кошкам требуются совершенно другие питательные элементы для полноценного функционирования своего организма, чем человеку. Ветеринары рекомендуют использовать специально разработанные рационы при кормлении домашних животных.

Какой корм лучше: сухой или влажный?
Фото: flickr. com by Anne Hornyak is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Сухие гранулы содержат лишь от 7 до 12 процентов влаги, что может привести к обезвоживанию вашего питомца, особенно если он недостаточно пьет. Убедить кошку пить воду может быть непросто.

Поэтому влажные корма имеют особое значение для животных, которые пьют мало воды, но могут получать ее вместе с пищей. Высокое содержание влаги в корме помогает предотвратить почечные заболевания и заболевания мочевыводящих путей, что делает такое питание подходящим даже для питомцев, не употребляющих много жидкости.

Влажные корма отлично подходят для капризных питомцев. Кошки имеют отличное обоняние и могут проявлять интерес к аромату мясных влажных кормов.

Из-за мягкой текстуры такие корма подходят как для маленьких котят и щенков, так и для пожилых животных. Они также удобны для питомцев с проблемами зубов или десен. Влажные корма хороши для пожилых животных, чьи обоняние и вкусовые ощущения не так чувствительны, как у молодых животных. Большое количество производителей выпускают консервы и другие виды влажных кормов.

При выборе влажных кормов для кошек, таких как паштеты или кусочки в желе, владельцам следует учитывать их состав, назначение и рекомендации ветеринаров.

Влажные корма особенно важны для кошек, предпочитающих получать жидкость вместе с пищей. Многие питомцы предпочитают получать жидкость из пищи, а не из воды. Плюс влажных кормов в том, что они обеспечивают дополнительную жидкость, поддерживая здоровье кошки и снижая риск возникновения проблем со здоровьем.

Еще один плюс влажных кормов в их сильном запахе, что важно для кошек, ориентирующихся на обоняние. У кошек развито обоняние, но они менее чувствительны к вкусу, чем люди.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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