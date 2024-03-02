Что делать с котом-алкоголиком: ученые ответили, так ли опасна валерьянка для котов

Валерьянка безопасна для котов?

2:45 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В интернете можно найти массу забавных видеороликов, где показаны реакции различных кошек на валерьянку. В некоторых случаях владельцы домашних питомцев предоставляют этот препарат своим животным ради забавы. Многие кошки, попробовавшие вкус валерьянки, моментально проявляют необычное поведение, что доставляет своим хозяевам множество положительных эмоций. Но как именно воздействует эта таинственная жидкость на организм животного? Давайте разберемся в этом.

Фото: commons.wikimedia. org by Kitten1234wiki is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

После тщательного изучения нервной системы и физической структуры кошки, ученые пришли к удивительным выводам. Оказывается, в валерьянке содержится запах, очень похожий на феромоны, присутствующие в моче половозрелого взрослого кота.

Это растение стимулирует гормональный и эмоциональный фон, вызывая их изменение. Поскольку валерьянка сильно влияет на центральную нервную систему кошек, она искажает восприятие реальности у животного, что заставляет их вести себя непредсказуемо.

Что происходит с котом после приема валерьянки?

Через несколько минут после употребления этого "разбуживающего лекарства" спокойный домашний кот превращается в активного гуляку. Поведение каждой кошки может отличаться, но неудивительно увидеть своего пушистого питомца мурлыкающим, без устали коверкающимся по полу, с азартом рвущим шторы и обои, а также метящим в углах.

Валерьянка является наркотиком для кошек, способным вызвать различные галлюцинации у животного. Кот может нападать на воображаемого врага или же убегать от предполагаемого хищника.

Последствия применения валерьянки у кошек могут быть серьезными. Легко завести кошек на этот препарат, так как они к нему чрезмерно чувствительны, аналогично алкоголикам и алкоголю. Известно, что корень валерьяны настаивают на спирте, и поскольку у кошек нет защиты от алкоголя, они могут быстро "опьянеть". Применение валерьянки может привести к развитию различных заболеваний у кошки, таких как язва желудка, почечная недостаточность, а также к заторможенности и болезням печени.

Опасность заключается в том, что если кот принял дозу валерьянки в таблетках или каплях и вскоре после этого ушел в глубокий сон, это может быть признаком передозировки. В таком случае необходимо немедленно обратиться в ветеринарную клинику, иначе питомец может погибнуть.

Исключения существуют, и в некоторых случаях ветеринары могут назначить валерьянку кошке. Однако это редкость, и дозировка обычно минимальная. Например, при сердечной недостаточности или проблемах с желудочно-кишечным трактом, валерьянка может быть эффективной при правильном применении. Дозировка всегда определяется только врачом и обычно в виде капель.