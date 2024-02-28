Пять важных советов по воспитанию кошек: избегайте ошибок и развивайте гармоничные отношения

Как избежать распространенных ошибок в воспитании кошек и укрепить связь с питомцем

2:14 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Итак, вы задумались о приобретении кошки или, возможно, уже являетесь владельцем этого пушистого комочка. Однако уход за кошкой включает не только кормление и уборку лотка — важную роль играет её воспитание.

Фото: Wikipedia by Bombaycats is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Многие владельцы не обращают должного внимания на воспитание и используют "традиционные" методы, хотя не все они могут быть полезны и безопасны для питомца.

Физическое наказание. Некоторые люди прибегают к физическому воздействию на кошек, такому как шлёпки, подъем за шкуру или метание предметов. Однако современные зоопсихологи не рекомендуют этот метод, поскольку он может причинить травмы животному и нарушить доверие кошки к владельцу. И даже если наказание произойдет сразу после проступка, это не поможет установить понятные для кошки связи между поступком и наказанием.

Использование пульверизатора. Многие владельцы используют воду для воспитания, например, брызгают на кошку, чтобы остановить нежелательное поведение. Однако это также может нарушить доверие кошки к владельцу, так как она ассоциирует неприятные ощущения с ним.

Недостаток активности в дневное время. Недостаточная активность днем может привести к тому, что кошка будет проявлять избыточную активность ночью. Хотя кошки спят много, им также нужно время для игр и движения в течение дня. Предоставление им возможности для физической активности поможет им лучше высыпаться по ночам.

Не обеспечение альтернативных мест для осмотра . Кошки иногда забираются на столы и тумбочки, чтобы контролировать окружающее пространство. Предоставление им альтернативных мест, например, кошачьих комплексов, позволит им удовлетворить свои потребности без вмешательства в повседневные дела.

. Кошки иногда забираются на столы и тумбочки, чтобы контролировать окружающее пространство. Предоставление им альтернативных мест, например, кошачьих комплексов, позволит им удовлетворить свои потребности без вмешательства в повседневные дела. Не обращать внимание на тревожные сигналы. И наконец, важно обращать внимание на изменения в поведении кошки, которые могут указывать на проблемы со здоровьем или стрессом. Игнорирование таких симптомов может привести к усугублению проблемы.

Заводить домашнее животное — это серьезное решение, и важно уделить время его воспитанию и заботе. Надеемся, что наши советы помогут вам установить крепкие и доверительные отношения с вашим питомцем!