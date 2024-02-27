Кошка вылизывает ваши руки: что означает и как реагировать

Многие владельцы кошек, безусловно, знают, как их пушистые друзья могут начать вылизывать им руки. Обычно это не привлекает особого внимания, так как такое проявление заботы считается обычным и даже милым. И все же, за этим жестом могут стоять разные причины.
Нередко кошка просто хочет поблагодарить своего хозяина за угощение или привлечь его внимание. Однако иногда подобное поведение может свидетельствовать о некоторых проблемах.
Если ваш питомец начинает нервно и интенсивно вылизывать вашу руку, это может быть признаком дискомфорта или даже боли. Также подобное поведение может быть реакцией на стресс. Например, это часто происходит в случае, когда в доме появляются новые животные, или после переезда, особенно если он был долгим и напряженным.
Если вы замечаете, что ваша кошка часто проявляет подобное поведение, стоит обратиться к ветеринару за консультацией. Это может помочь предотвратить серьезные проблемы как физического, так и психического здоровья вашего питомца.
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