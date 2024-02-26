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Три неожиданные причины, почему кошки показывают язык

Кошачий язык: три удивительные причины показа

1:22
Зоосфера

Когда человек высовывает язык, это обычно означает, что он забавляется или разыгрывает своего собеседника. У кошек такое поведение не столь распространено и предсказуемо.

Кошачий язык: три удивительные причины показа
Фото: Wikipedia by Creador1921 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Тем не менее, иногда домашние питомцы могут удивить, показывая свой язык. Какие могут быть причины этого?

  • Расслабление мышц: Если вы заметили, что ваша кошка высовывает язык во время сна, это свидетельствует о ее полном расслаблении и погружении в глубокий сон. В такие моменты питомец чувствует себя комфортно и безопасно, что позволяет ему так расслабиться, что язык высовывается изо рта. Если же кошка спит нервно или напряженно, возможно, она не до конца расслаблена и ей не по душе окружающая обстановка.
  • Случайность: Иногда кошка может случайно высунуть язык, когда отвлекается во время лизания шерсти или занята чем-то другим. Это происходит совершенно случайным образом.
  • Чистка языка: У кошек язык имеет особую структуру, чем он и отличается от человеческого. Он шершавый, что помогает животному эффективно чистить свою шерсть. Иногда, если на кончике языка застряло что-то, питомец пытается избавиться от этого дискомфорта, высовывая язык. Кроме того, некоторые эксперты считают, что такое действие помогает кошке избавиться от неприятного вкуса во рту.
Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
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