Любовь или терпение: как понять кошачью привязанность к вам

Тайны кошачьей нежности: как расшифровать их поведение

0:57 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошки — создания капризные и, порой, довольно загадочные. Их поведение вызывает не только нежность, но и некоторое удивление. Иногда бывает трудно определить, искренне ли любит кот своего хозяина, или же просто терпит его присутствие. Однако ключ к этому пониманию лежит в тщательном наблюдении за поведением питомца.

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Каждый, у кого есть кошка, знает, что лучше не трогать ее живот. Это область, которую животное обычно защищает, стремясь обеспечить себе безопасность. Поглаживать эту зону можно лишь в случае, если кот сам выражает на то согласие. Если кошка ложится на спину и предлагает свой живот для ласк, это явный признак ее доверия и привязанности к хозяину. Однако не стоит волноваться или сердиться, если питомец не желает, чтобы его трогали в этой чувствительной области.

Важно учитывать, что кошки особенно любят, когда их гладят под подбородком, по затылку, шее и спине.