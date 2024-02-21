Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
СК РФ завёл дело из-за смерти инвалида, которого отказался везти таксист
Axios: в конгрессе США республиканцы готовятся к шатдауну правительства в марте 2024 года
В Липецкой области поймали оптового закладчика наркотиков
Пирог "Зебра": просто делается, а выглядит очень эффектно
Онколог Сулиманов назвал продукты, которые помогут предотвратить развитие рака
Как выращивать листовую капусту Кале
NYT: отступление под изнуряющим огнем — один из самых сложных военных маневров
Четыре необычных способа использования корицы: от увеличения губ до поднятия настроения
Тайны черных кошек: удача, счастье и защита дома
Маленькие собаки, большие риски: почему поводок необходим для всех пород

Не только крупные: почему маленькие собаки также нуждаются в поводке

1:20
Зоосфера

Привычно считать, что только обладатели крупных или средних пород собак обязаны держать своих питомцев на поводке. Вид йоркширского терьера без поводка редко вызывает возмущение. Однако, эксперты утверждают, что и маленьких собак не следует выпускать без него, и в этом есть несколько веских причин:

Не только крупные: почему маленькие собаки также нуждаются в поводке
Фото: Wikipedia by Pelz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
  • Маленькие собаки — тоже собаки. Несмотря на их маленький размер, они обладают полноценным набором инстинктов. Исследования показывают, что чаще всего нападения на людей совершают именно маленькие породы. Хотя они не способны причинить серьезные повреждения, они могут испортить настроение и даже нанести ущерб вещам.
  • Городская опасность. Жизнь в городе означает, что опасность может подстерегать вашего питомца на каждом углу. Они могут не заметить велосипедиста или броситься на дорогу.
  • Взаимодействие с другими собаками. Маленькие собаки часто вызывают агрессию у крупных пород, постоянно их лая или даже атакуя. Даже самые дисциплинированные крупные собаки иногда не могут сдержать свои инстинкты, так как для них маленькие собаки могут выглядеть как добыча.

Чтобы избежать рисков для здоровья и безопасности вашего маленького друга, рекомендуется всегда держать его на поводке и, при необходимости, даже носить на руках.

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
World Meteo: летом-2024 в РФ ожидается "жара тысячелетия" до +50 градусов

Летом 2024 года Россия столкнется с "жарой тысячелетия" - это последствия Эль-Ниньо. Неистовая жара ударит по столице, мегаполисам, Кавказу и курортам юга РФ.

World Meteo: Эль-Ниньо принесёт летом в РФ "жару тысячелетия"
Подарили розы? Попробуйте укоренить
Как укоренить розу из букета: пошаговая инструкция
"Флаг вывешен на всю крышу". В Белгороде пожаловались на частный дом с украинской символикой
Чем удобрять картошку: рассказываем о трёх видах подкормки - урожай вас порадует
Россия взяла под контроль левый берег Днепра, в Авдеевке идёт разминирование Дмитрий Плотников Главный режиссёр театра "Сфера" Александр Коршунов отметил юбилей Анжела Якубовская Болгария более трёх месяцев не может отправить на Украину 100 БТР. В чём дело? Любовь Степушова
Гель-лак и шеллак: это одно и то же или нет? Объясняем разницу
Найдите место на клумбе для этого идеального цветка: он завоюет сердце своими красивыми соцветиями
Сводка с фронта: ВС РФ вошли в Победу, колонна танков ВС РФ идёт на Орехово
Сводка с фронта: ВС РФ вошли в Победу, колонна танков ВС РФ идёт на Орехово
Последние материалы
CNN: президент США Байден хочет выставить Трампа невменяемым
Эксперт Шутов объяснил, как действовать при утере смартфона
Судья по делу против Джулиана Ассанжа ранее работал на британскую разведку MI6 и минобороны
Диетолог Войт поделилась методами снижения уровня холестерина без лекарств
Как сэкономить топливо на загородной трассе: эффективный способ
Пять процедур с моментальным эффектом для лица и тела
"Кассини" показал, как выглядят кольца Сатурна снизу
Спасение маникюра: эффективно исправить сломанный ноготь можно с помощью чайных пакетиков и клея для типс
США предупредили Киев, что РФ заканчивает формирование "армии вторжения"
Как выбрать кроссовки для бега
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников