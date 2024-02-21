Маленькие собаки, большие риски: почему поводок необходим для всех пород

Не только крупные: почему маленькие собаки также нуждаются в поводке

1:20 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Привычно считать, что только обладатели крупных или средних пород собак обязаны держать своих питомцев на поводке. Вид йоркширского терьера без поводка редко вызывает возмущение. Однако, эксперты утверждают, что и маленьких собак не следует выпускать без него, и в этом есть несколько веских причин:

Фото: Wikipedia by Pelz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Маленькие собаки — тоже собаки . Несмотря на их маленький размер, они обладают полноценным набором инстинктов. Исследования показывают, что чаще всего нападения на людей совершают именно маленькие породы. Хотя они не способны причинить серьезные повреждения, они могут испортить настроение и даже нанести ущерб вещам.

. Несмотря на их маленький размер, они обладают полноценным набором инстинктов. Исследования показывают, что чаще всего нападения на людей совершают именно маленькие породы. Хотя они не способны причинить серьезные повреждения, они могут испортить настроение и даже нанести ущерб вещам. Городская опасность . Жизнь в городе означает, что опасность может подстерегать вашего питомца на каждом углу. Они могут не заметить велосипедиста или броситься на дорогу.

. Жизнь в городе означает, что опасность может подстерегать вашего питомца на каждом углу. Они могут не заметить велосипедиста или броситься на дорогу. Взаимодействие с другими собаками. Маленькие собаки часто вызывают агрессию у крупных пород, постоянно их лая или даже атакуя. Даже самые дисциплинированные крупные собаки иногда не могут сдержать свои инстинкты, так как для них маленькие собаки могут выглядеть как добыча.

Чтобы избежать рисков для здоровья и безопасности вашего маленького друга, рекомендуется всегда держать его на поводке и, при необходимости, даже носить на руках.