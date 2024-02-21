Черные кошки: символ удачи или предзнаменование несчастья

Тайны черных кошек: удача, счастье и защита дома

0:59 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Издавна люди отмечали особенность кошек. Их считали обладателями особых способностей, способных замечать то, что ускользает от человеческого взгляда. Верили, что некоторые из них приносят удачу и счастье в дом.

Фото: Wikipedia by Bombaycats is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Особое внимание уделялось кошкам с триколорным окрасом. Однако эксперты утверждают, что черные кошки тоже способны привлечь внимание удачи. Хотя в некоторых культурах черные кошки ассоциируются с несчастьем, особенно если они перебегают дорогу, в других они считаются желанными гостями, обладающими защитными качествами.

Любимец черного окраса, по мнению некоторых, может помочь избежать невзгоды и достичь финансового благополучия. Также говорят, что присутствие черной кошки защищает от злых умыслов со стороны людей, а черный кот способен отражать магическое воздействие на дом.

Прогнать черного кота, стремящегося в ваш дом, считается знаком потери счастья и безмятежности.