Черные кошки: символ удачи или предзнаменование несчастья

Издавна люди отмечали особенность кошек. Их считали обладателями особых способностей, способных замечать то, что ускользает от человеческого взгляда. Верили, что некоторые из них приносят удачу и счастье в дом.
Особое внимание уделялось кошкам с триколорным окрасом. Однако эксперты утверждают, что черные кошки тоже способны привлечь внимание удачи. Хотя в некоторых культурах черные кошки ассоциируются с несчастьем, особенно если они перебегают дорогу, в других они считаются желанными гостями, обладающими защитными качествами.
Любимец черного окраса, по мнению некоторых, может помочь избежать невзгоды и достичь финансового благополучия. Также говорят, что присутствие черной кошки защищает от злых умыслов со стороны людей, а черный кот способен отражать магическое воздействие на дом.
Прогнать черного кота, стремящегося в ваш дом, считается знаком потери счастья и безмятежности.
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