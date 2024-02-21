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Черные кошки: символ удачи или предзнаменование несчастья

Тайны черных кошек: удача, счастье и защита дома

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Зоосфера

Издавна люди отмечали особенность кошек. Их считали обладателями особых способностей, способных замечать то, что ускользает от человеческого взгляда. Верили, что некоторые из них приносят удачу и счастье в дом.

Тайны черных кошек: удача, счастье и защита дома
Фото: Wikipedia by Bombaycats is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Особое внимание уделялось кошкам с триколорным окрасом. Однако эксперты утверждают, что черные кошки тоже способны привлечь внимание удачи. Хотя в некоторых культурах черные кошки ассоциируются с несчастьем, особенно если они перебегают дорогу, в других они считаются желанными гостями, обладающими защитными качествами.

Любимец черного окраса, по мнению некоторых, может помочь избежать невзгоды и достичь финансового благополучия. Также говорят, что присутствие черной кошки защищает от злых умыслов со стороны людей, а черный кот способен отражать магическое воздействие на дом.

Прогнать черного кота, стремящегося в ваш дом, считается знаком потери счастья и безмятежности.

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
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