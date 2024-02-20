Эмоциональная ревность у кошек и людей: существенные отличия и влияние на взаимоотношения в семье

Почему кошки ревнуют: разбираемся в причинах

0:59 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Прежде всего, важно осознать, что ревность у человека и у кошки имеет существенные различия.

Фото: flickr. com by Nickolas Titkov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

У животного отсутствуют глубокие эмоциональные переживания, поскольку оно действует по инстинктам, а не по чувствам, которые присущи человеку.

Эксперты выявили факторы, которые могут вызывать ревность у кошки по отношению к собаке и к хозяину, и их выводы могут удивить многих.

Неудивительно, что кошки часто проявляют эгоистичное поведение, ориентируясь исключительно на свой комфорт и благополучие. Поэтому причина кошачьей ревности кроется в боязни потерять территорию и еду, необходимую для выживания, под действием посягательств со стороны других животных. Эта проблема усугубляется тем, что многие собаки действительно стремятся похитить пищу у кошек.

Если ваша цель — добиться дружбы между животными, важно обеспечить каждому из них отдельное пространство для приема пищи, свободное от вмешательства со стороны других домашних питомцев.