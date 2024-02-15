Опасность обучения собаки команде «сидеть»: что говорят исследования

Многим может показаться странным, но приказ «сидеть» оказывается вредным для собак. Давайте разберемся, почему это не выгодно нашим четвероногим друзьям.
Исследования показывают, что собаки, которые свободно передвигаются, редко занимают сидячее положение. Они обычно садятся в ответ на стресс, для установления границ с другими собаками или для отдыха, сохраняя возможность быстро встать на лапы и реагировать.
Таким образом, положение сидя мало соответствует спокойному состоянию животного. Обучение этой команде может вызвать у собаки беспокойное поведение и не гарантирует успеха в ситуациях, когда необходимо успокоить возбужденного питомца.
Также стоит учитывать, что пожилым собакам с проблемами суставов трудно выполнить эту команду, и она может вызвать у них боль.
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