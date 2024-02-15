Опасность обучения собаки команде «сидеть»: что говорят исследования

Негативные последствия команды «сидеть» для собак: основанные на фактах доказательства

0:55 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многим может показаться странным, но приказ «сидеть» оказывается вредным для собак. Давайте разберемся, почему это не выгодно нашим четвероногим друзьям.

Фото: Unsplash by Y Tsui

Исследования показывают, что собаки, которые свободно передвигаются, редко занимают сидячее положение. Они обычно садятся в ответ на стресс, для установления границ с другими собаками или для отдыха, сохраняя возможность быстро встать на лапы и реагировать.

Таким образом, положение сидя мало соответствует спокойному состоянию животного. Обучение этой команде может вызвать у собаки беспокойное поведение и не гарантирует успеха в ситуациях, когда необходимо успокоить возбужденного питомца.

Также стоит учитывать, что пожилым собакам с проблемами суставов трудно выполнить эту команду, и она может вызвать у них боль.

Ранее мы обсуждали, почему собаки из приюта не всегда подходят для каждого.