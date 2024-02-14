Интеллект домашних питомцев: собаки против кошек — кто заслуживает звания самого умного

Сравнение интеллекта: собаки против кошек — что говорят ученые

1:27 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

До настоящего времени остается неясным, какие домашние животные можно считать самыми умными с точки зрения человека.

Фото: Wikipedia by Peretz Partensky is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Люди, у которых есть собаки, утверждают, что их питомцы легко поддаются обучению и исполняют команды, в то время как владельцы кошек утверждают, что их питомцы являются наиболее сообразительными.

Ученые из разных стран решили провести обширное исследование мозга животных, чтобы определить, кто из них более умен. Выводы исследователей были опубликованы в зарубежных интернет-источниках.

Вот 5 интересных фактов об интеллекте домашних животных:

Хотя собаки демонстрируют более высокую склонность к обучению, кошки также могут научиться выполнять команды, если им это интересно.

У собак обычно больше мозговых клеток, чем у кошек, но количество нейронов в их мозге приблизительно одинаково, что может компенсировать разницу в размерах мозга и означать сопоставимый уровень интеллекта.

Кошки имеют более высокие шансы на выживание в дикой природе. Многие породы диких собак уже вымерли, в то время как кошки успешно приспособились к выживанию.

Собаки, тем не менее, чаще проявляют оперативность и результативность в решении сложных задач.

У кошек также есть свои умственные способности, так как они способны охотиться. Они могут выследить добычу, затаиться и разработать стратегию нападения для успешного охотничьего похода.