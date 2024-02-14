Как помочь собаке преодолеть страх перед ветеринарной клиникой: советы владельцам

Почему собаки испытывают страх перед ветеринарными клиниками: основные причины

1:09 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Даже самая отважная собака в мире может выглядеть напуганной, когда приближается к ветеринарной клинике.

Фото: Wikipedia by João Paulo Corrêa de Carvalho is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Это — типичная ситуация для многих владельцев животных, которым приходится буквально нести своих питомцев в лечебное учреждение.

Специалисты объясняют, почему возникает этот страх.

При первом посещении собака может проявлять признаки страха, потому что у животных очень чувствительные органы. Они могут чувствовать запахи других животных и медикаментов, что создает пугающую обстановку. Естественно, собака стремится уйти от "страшного" места. Когда вы посещаете ветеринарную клинику повторно, собака может помнить неприятные процедуры, такие как уколы и осмотр.

Чтобы избежать такой негативной реакции, полезно прогуливаться поблизости от клиники время от времени. Это поможет собаке привыкнуть к обстановке и запахам, так что "медицинская атмосфера" перестанет вызывать ужас.

При посещении клиники не стоит насильно тащить животное с собой. Вместо этого дайте собаке время освоиться и успокоиться.

С правильным подходом со временем страх может пройти.