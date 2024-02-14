Как помочь собаке преодолеть страх перед ветеринарной клиникой: советы владельцам

Даже самая отважная собака в мире может выглядеть напуганной, когда приближается к ветеринарной клинике.
Это — типичная ситуация для многих владельцев животных, которым приходится буквально нести своих питомцев в лечебное учреждение.
Специалисты объясняют, почему возникает этот страх.
При первом посещении собака может проявлять признаки страха, потому что у животных очень чувствительные органы. Они могут чувствовать запахи других животных и медикаментов, что создает пугающую обстановку. Естественно, собака стремится уйти от "страшного" места. Когда вы посещаете ветеринарную клинику повторно, собака может помнить неприятные процедуры, такие как уколы и осмотр.
Чтобы избежать такой негативной реакции, полезно прогуливаться поблизости от клиники время от времени. Это поможет собаке привыкнуть к обстановке и запахам, так что "медицинская атмосфера" перестанет вызывать ужас.
При посещении клиники не стоит насильно тащить животное с собой. Вместо этого дайте собаке время освоиться и успокоиться.
С правильным подходом со временем страх может пройти.
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