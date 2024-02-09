Каких экзотических животных можно завести в квартире: 4 необычных варианта

Многие поклонники животных считают, что держать в доме кошку, собаку или попугая уже стало скучным. Вместо этого они предпочитают приобретать маленьких свиней, енотов, обезьян и даже лис.
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Рассказываем, почему эти четыре вида экзотических животных могут быть подходящими для содержания в квартире:
Мини-пиги. В настоящее время популярны маленькие свинки, которые живут рядом с людьми в квартирах. Оказывается, эти животные очень чистоплотные, поддаются дрессировке и легко приучаются к использованию лотка. При соблюдении правил гигиены они не имеют неприятного запаха и не линяют.
Еноты. Еноты также являются чистоплотными и аккуратными животными, которые любят играть. Однако они могут быть немного непослушными и навредить, так как очень любопытны. Владельцам следует обращать особое внимание на их воспитание и следить за состоянием шерсти и когтей.
Лисы. Сегодня все чаще можно увидеть даже диких лесных животных, таких как лисы, в квартирах. Их выкупают из звероферм и приучают к использованию лотка и прогулкам на поводке. Эти умные животные требуют постоянного внимания и общения и могут быть более шумными, чем собаки. Во время линьки необходимо регулярно убирать шерсть в квартире.
Обезьяны. Взрослая обезьяна в своем поведении может напоминать 5-6-летнего ребенка и также требует внимания. Владельцам необходимо обучать их и предоставлять возможность для активных игр.
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