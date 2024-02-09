Как решить проблему недержания у своей собаки: пять простых советов

Часто владельцам собак приходится сталкиваться с неприятным явлением, когда их питомцы справляют нужду внутри дома. Решить эту проблему может быть непросто, однако необходимо предпринять действия.
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В этом деле помогут 5 простых шагов, чтобы отучить собаку от этой плохой привычки.
Сначала следует обратиться к ветеринару, чтобы исключить возможные здоровотворные проблемы, которые могут побуждать питомца справлять нужду в доме. Лечение может быть необходимым для решения проблемы. Следует также обратить внимание на гормональные аспекты, которые могут влиять на поведение с возрастом собаки.
Регулярные прогулки необходимы для вашего питомца. Особенно летом собаки пьют больше воды, поэтому важно увеличить количество выходов на улицу.
Создание регулярного расписания поможет вашей собаке знать, когда она сможет выйти и справить свои нужды. Хаотический образ жизни может ввести питомца в заблуждение, поэтому важно следовать расписанию. При необходимости изменения в расписании, старайтесь вводить их постепенно, чтобы питомец мог адаптироваться.
Исключение стрессовых ситуаций из жизни собаки также может помочь предотвратить недержание. Это могут быть ремонтные работы, появление новых членов семьи или переезд. Предоставьте питомцу время на адаптацию и уделите ему внимание. Важно не ругать собаку в таких ситуациях, а наоборот, поощрять ее за правильное поведение.
Недержание у собак иногда может быть связано с проблемами воспитания. Посвятите время и внимание обучению питомца домашним правилам. При необходимости обратитесь за помощью к кинологу.
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