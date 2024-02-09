Как решить проблему недержания у своей собаки: пять простых советов

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Борьба с недержанием: пять эффективных шагов для владельцев собак

1:41
Зоосфера

Часто владельцам собак приходится сталкиваться с неприятным явлением, когда их питомцы справляют нужду внутри дома. Решить эту проблему может быть непросто, однако необходимо предпринять действия.

Борьба с недержанием: пять эффективных шагов для владельцев собак
Фото: Unsplash by Y Tsui

В этом деле помогут 5 простых шагов, чтобы отучить собаку от этой плохой привычки.

  • Сначала следует обратиться к ветеринару, чтобы исключить возможные здоровотворные проблемы, которые могут побуждать питомца справлять нужду в доме. Лечение может быть необходимым для решения проблемы. Следует также обратить внимание на гормональные аспекты, которые могут влиять на поведение с возрастом собаки.
  • Регулярные прогулки необходимы для вашего питомца. Особенно летом собаки пьют больше воды, поэтому важно увеличить количество выходов на улицу.
  • Создание регулярного расписания поможет вашей собаке знать, когда она сможет выйти и справить свои нужды. Хаотический образ жизни может ввести питомца в заблуждение, поэтому важно следовать расписанию. При необходимости изменения в расписании, старайтесь вводить их постепенно, чтобы питомец мог адаптироваться.
  • Исключение стрессовых ситуаций из жизни собаки также может помочь предотвратить недержание. Это могут быть ремонтные работы, появление новых членов семьи или переезд. Предоставьте питомцу время на адаптацию и уделите ему внимание. Важно не ругать собаку в таких ситуациях, а наоборот, поощрять ее за правильное поведение.
  • Недержание у собак иногда может быть связано с проблемами воспитания. Посвятите время и внимание обучению питомца домашним правилам. При необходимости обратитесь за помощью к кинологу.
Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
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