По мнению многих, мурлыканье у кошек часто воспринимается как проявление благодарности за наше внимание и заботу.
Многие владельцы замечают, что их питомцы начинают издавать мягкие звуки, когда их гладят в особо приятных местах.
Однако не многие осознают, что за этим скрывается эгоистичное стремление кошек. Почти всё, что они делают, направлено исключительно на своё благополучие. Ранее учёные считали, что мурлыкание — это просто выражение личного удовольствия без каких-либо скрытых мотивов.
Но это не так.
На самом деле мурлыкание помогает кошке улучшить своё самочувствие и успокоиться. Например, подобное поведение характерно для больных или раненых животных.
Они начинают тщательно вылизывать себя и издавать приятные звуки. Мурлыкание также способствует снятию боли без использования лекарств.
Кроме того, это помогает животному получить дополнительное удовольствие.
Как видно, все действия кошки нацелены на удовлетворение её собственных потребностей.
Нынешняя "золотая лихорадка" во многом обусловлена действиями России, которая ранее относилась к накоплению золота достаточно спокойно, отмечает Baijiahao.