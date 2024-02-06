Тайны мурлыканья: кошачьи звуки и их скрытые мотивы

Мурлыканье кошек: от проявления любви до самолечения

1:04 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

По мнению многих, мурлыканье у кошек часто воспринимается как проявление благодарности за наше внимание и заботу.

Фото: commons.wikimedia.org by Пэтынг is licensed under Creative Commons CC0

Многие владельцы замечают, что их питомцы начинают издавать мягкие звуки, когда их гладят в особо приятных местах.

Однако не многие осознают, что за этим скрывается эгоистичное стремление кошек. Почти всё, что они делают, направлено исключительно на своё благополучие. Ранее учёные считали, что мурлыкание — это просто выражение личного удовольствия без каких-либо скрытых мотивов.

Но это не так.

На самом деле мурлыкание помогает кошке улучшить своё самочувствие и успокоиться. Например, подобное поведение характерно для больных или раненых животных.

Они начинают тщательно вылизывать себя и издавать приятные звуки. Мурлыкание также способствует снятию боли без использования лекарств.

Кроме того, это помогает животному получить дополнительное удовольствие.

Как видно, все действия кошки нацелены на удовлетворение её собственных потребностей.