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Тайны мурлыканья: кошачьи звуки и их скрытые мотивы

Мурлыканье кошек: от проявления любви до самолечения

1:04
Зоосфера

По мнению многих, мурлыканье у кошек часто воспринимается как проявление благодарности за наше внимание и заботу.

Мурлыканье кошек: от проявления любви до самолечения
Фото: commons.wikimedia.org by Пэтынг is licensed under Creative Commons CC0

Многие владельцы замечают, что их питомцы начинают издавать мягкие звуки, когда их гладят в особо приятных местах.

Однако не многие осознают, что за этим скрывается эгоистичное стремление кошек. Почти всё, что они делают, направлено исключительно на своё благополучие. Ранее учёные считали, что мурлыкание — это просто выражение личного удовольствия без каких-либо скрытых мотивов.

Но это не так.

На самом деле мурлыкание помогает кошке улучшить своё самочувствие и успокоиться. Например, подобное поведение характерно для больных или раненых животных.

Они начинают тщательно вылизывать себя и издавать приятные звуки. Мурлыкание также способствует снятию боли без использования лекарств.

Кроме того, это помогает животному получить дополнительное удовольствие.

Как видно, все действия кошки нацелены на удовлетворение её собственных потребностей.

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
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