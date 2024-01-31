Собаки и эмоции хозяев: исследование выявляет влияние человеческих эмоций на выбор собачьих предпочтений

Венгерские эксперты решили исследовать, способны ли собаки распознавать настроение своих хозяев и влияет ли это на их выбор поведения.
Согласно результатам проведенных экспериментов, четвероногие действуют в соответствии со своими индивидуальными предпочтениями, однако влияние эмоций человека все равно оказывается на них заметным. В рамках исследования собакам был предложен выбор между браслетом и игрушкой, и большинство из них предпочли второй вариант. Позднее их владельцам было предложено выразить негативное отношение к выбранному предмету.
В последующем собакам было снова предложено выбрать один из предметов по команде. В этот раз домашние питомцы снова предпочли игрушки, что свидетельствует о том, что они сами делают свой выбор. Однако, при выборе, собаки дольше фиксировали взгляд на предмете, вызывающем эмоции у их хозяев.
Согласно выводам исследования, специалисты пришли к заключению, что собаки не всегда могут подавлять свои собственные предпочтения, но в то же время они способны чувствовать и распознавать эмоции своих владельцев.
Любителям кошек иногда бывает не легко, так как их пушистые домашние любимцы могут превратить любую поверхность в настоящий ковер.м