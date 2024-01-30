Расписание и стабильность: почему правильное кормление собаки - залог ее благополучия

Прогулки и обучение: важность времени, уделяемого питомцу для полноценной жизни

1:10 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Перед тем, как решить завести собаку, важно полностью осознать ответственность за это решение, поскольку не каждый готов к уходу за таким "трудным" питомцем.

Фото: Unsplash by Y Tsui

Поэтому необходимо не только оценить свои силы, но и изучить психологию животного.

Эксперты перечислили типичные ошибки начинающих хозяев собак:

Нерегулярное кормление . Хозяин проснулся — пес уже пообедал, пришел с работы — приготовил ужин. Лучше всего, если это происходит каждый раз в одно и то же время. Собаки ценят стабильность и определенность, поэтому кормление должно быть по расписанию.

. Хозяин проснулся — пес уже пообедал, пришел с работы — приготовил ужин. Лучше всего, если это происходит каждый раз в одно и то же время. Собаки ценят стабильность и определенность, поэтому кормление должно быть по расписанию. Редкие прогулки . Важно помнить, что для питомца улица является единственным способом исследования внешнего мира — он сам не может отправиться на прогулку. Поэтому выделяйте достаточно времени для этого важного процесса.

. Важно помнить, что для питомца улица является единственным способом исследования внешнего мира — он сам не может отправиться на прогулку. Поэтому выделяйте достаточно времени для этого важного процесса. Щелчки по носу. Существует стереотип о том, что такой метод воспитания собаки эффективен, но на самом деле это не так. Нос является наиболее чувствительной частью тела животного, поэтому даже небольшой щелчок может вызвать болевые ощущения. Кроме того, существует риск потерять обоняние у собаки после сильного удара.