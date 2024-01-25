Подготовьтесь к новому члену семьи: важные шаги при выборе и воспитании кошки

Выбор кошки: почему ответственное и обдуманное решение важно для счастливой совместной жизн

1:10 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Не рекомендуется приобретать домашнее животное под влиянием мимолетного желания; ваш выбор должен быть осознанным и обдуманным.

Фото: Wikipedia by Appaloosa is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Многие ошибочно полагают, что кошка — оптимальный выбор для хозяев, которые предпочитают минимум ответственности и внимания, в отличие от собаки.

Однако кошка не является самовоспитывающимся существом и требует внимательного воспитания.

Нельзя пренебрегать воспитанием кошки, а затем удивляться ее плохому поведению. Если у вас ограниченное количество времени, возможно, стоит рассмотреть более скромных питомцев, таких как морская свинка или рыбки для аквариума.

Применение физического воздействия неэффективно в отношении кошек: животное не сможет понять, за что ему было нанесено насилие, и это может негативно сказаться на ваших отношениях.

Важно ознакомиться с особенностями характера и поведения выбранной породы, чтобы быть готовым к потенциальным трудностям. Например, некоторые заводят бенгальских кошек, не осознавая, что этим животным нужны разнообразные игрушки и активный образ жизни. Отсутствие развлечений может привести к разрушениям в доме.