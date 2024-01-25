Игнорирование клички: почему это происходит

Люди обычно с серьезностью подходят к выбору клички для своей собаки, так как это имя предназначено для важного члена семьи.
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По совету заводчиков, предпочтительно выбирать короткие имена, чтобы собака быстро привыкла и реагировала на них.
Тем не менее, иногда возникают ситуации, когда животное может игнорировать свою кличку, вызывая недоумение у владельцев.
Собака не воспринимает свою кличку. Хотя вы можете подумать, что называете своего питомца четко и громко, возможно, он просто не воспринимает это. Причина может быть не в намеренном игнорировании, а в учете контекста ситуации. Если собака в этот момент играет, бегает или спит, она, вероятно, просто не слышит вас.
Не привык к своему имени. Когда молодой щенок не реагирует на свое имя, нет ничего страшного: возможно, ему просто нужно больше времени, чтобы освоить свою кличку. Практика и терпение могут быть ключами к успешному обучению.
Проявление доминирования. Если взрослая собака начинает игнорировать, это может указывать на вызов ее лидерству в семье. Важно оценить общее поведение питомца. Признаками доминантности могут быть грубость, непослушание, тяга за поводком во время прогулок, не подпускает хозяина к миске с едой или попытки занять его место во время сна.
В таких случаях, возможно, потребуется консультация с профессионалами по коррекции поведения.
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