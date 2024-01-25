Игнорирование клички: почему это происходит

Секреты успешного выбора клички: почему собаки иногда игнорируют и как это исправить

1:27 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Люди обычно с серьезностью подходят к выбору клички для своей собаки, так как это имя предназначено для важного члена семьи.

Фото: Unsplash by Y Tsui

По совету заводчиков, предпочтительно выбирать короткие имена, чтобы собака быстро привыкла и реагировала на них.

Тем не менее, иногда возникают ситуации, когда животное может игнорировать свою кличку, вызывая недоумение у владельцев.

Собака не воспринимает свою кличку . Хотя вы можете подумать, что называете своего питомца четко и громко, возможно, он просто не воспринимает это. Причина может быть не в намеренном игнорировании, а в учете контекста ситуации. Если собака в этот момент играет, бегает или спит, она, вероятно, просто не слышит вас.

. Хотя вы можете подумать, что называете своего питомца четко и громко, возможно, он просто не воспринимает это. Причина может быть не в намеренном игнорировании, а в учете контекста ситуации. Если собака в этот момент играет, бегает или спит, она, вероятно, просто не слышит вас. Не привык к своему имени . Когда молодой щенок не реагирует на свое имя, нет ничего страшного: возможно, ему просто нужно больше времени, чтобы освоить свою кличку. Практика и терпение могут быть ключами к успешному обучению.

. Когда молодой щенок не реагирует на свое имя, нет ничего страшного: возможно, ему просто нужно больше времени, чтобы освоить свою кличку. Практика и терпение могут быть ключами к успешному обучению. Проявление доминирования. Если взрослая собака начинает игнорировать, это может указывать на вызов ее лидерству в семье. Важно оценить общее поведение питомца. Признаками доминантности могут быть грубость, непослушание, тяга за поводком во время прогулок, не подпускает хозяина к миске с едой или попытки занять его место во время сна.

В таких случаях, возможно, потребуется консультация с профессионалами по коррекции поведения.