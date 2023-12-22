Кошки ложатся у ваших ног, чтоб защитить хозяев и... вовремя убежать

1:28 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Интересно, как часто ваша кошка предпочитает лежать у ваших ног. В этой статье мы расскажем, почему именно это место является одним из самых предпочтительных для вашего питомца.

Фото: Own work by Isasza is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Когда наступает время сна для кошек, они часто выбирают уютное убежище у ваших ног. Как объясняет консультант по поведению животных, это поведение связано с инстинктом бдительности, который пробуждается у кошек перед сном. Животное предпочитает выбрать место возле ваших ног, чтобы быть начеку и обеспечить вашу безопасность.

Не только защита стоит за этим поведением, но и желание быть рядом с вами. Вопреки распространенному мнению о том, что кошки склонны к одиночеству, они могут проявлять любовь и привязанность. Если ваш питомец предпочитает спать рядом, это может быть проявлением его удовлетворения от проведения времени в вашем обществе.

Очевидно, что ваш питомец осознает, что вы заботитесь о нем — вы кормите его, дарите лакомства, играете и уделяете внимание. Эти проявления заботы и внимания могут стать дополнительной мотивацией для кошки предпочитать место у ваших ног.

Наконец, еще одной причиной, почему кошки выбирают это место, может быть желание согреться. В случае, если вашей кошке жарко, она может прыгнуть к вам на ноги, и это станет для нее отличным способом ощутить тепло и комфорт.