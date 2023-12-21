Коши и вода: почему лохматые боятся процедуры мытья

Процедура мытья кошек часто вызывает стресс у большинства пород.
Большинство наших питомцев не в восторге от гигиенических моментов, в особенности, связанных с водой. Редкие породы кошек могут пройти через процесс мытья без стресса.
Кошки, в общем, не являются фанатами водных процедур, и считается, что их следует купать не чаще двух раз в год. Однако частота мытья может зависеть от породы и индивидуальных особенностей поведения питомца.
Существует несколько причин, почему кошки не любят мыться:
Важно приучать кошку к водным процедурам с самого начала, с месяцев, чтобы уменьшить ее сопротивление в будущем.
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