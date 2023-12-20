Собаки и блохи: зимняя эпопея

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Даже в зимнее время, когда большинство насекомых прячутся под землей и в укрытиях, собакам грозит опасность. Морозная погода не означает, что псам нетребуется дополнительная защита.

Фото: Invertebrate Zoology Division, Yale Peabody Museum is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

Блохи могут быть проблемой даже в холодные месяцы, поэтому профилактические меры и использование специальной одежды для животных необходимы.

Ветеринар Динара Бархатова в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург» подчеркнула важность круглогодичной защиты от блох. Даже при морозе на улице, в подъездах тепло, и снег, который тает на ковриках у дверей, создает идеальные условия для размножения блох.

Поэтому необходимо проводить антипаразитарную обработку и использовать средства защиты от блох, чтобы обеспечить благополучие и здоровье домашних питомцев.