Кот митрополита Тихона прервал молчание: опубликовал обращение по приезде в Крым

0:54 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Митрополит Тихон перевез своих домашних животных, кота и пса, из Пскова в Крым, и теперь они успешно обживаются на новом месте.

Фото: Официальный Telegram-канал "Кот Владыка"

Кот, который ранее вёл блог в Telegram-канале, после переезда вернулся к социальной активности и 30 ноября опубликовал первую запись. Он поблагодарил своих подписчиков за любовь и внимание, обещая скоро поделиться кратким отчетом о своей новой жизни в Крыму, сообщают argumenti.ru.

Неизвестно, кто из помощников митрополита в настоящее время занимается общением за кота по кличке Владыка, поскольку ранее этой обязанностью занимался его секретарь. Не уточняется, приехал ли секретарь вместе с митрополитом в Крым, но на пресс-конференции отмечалось, что в сопровождении Тихона прибыла бригада священнослужителей из 40 человек.

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