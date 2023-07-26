Пёс Байдена Командор кусает всех подряд в Белом доме

3:54 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

"В Белом доме, даже собаки живут своей собачьей жизнью," — это заявление администрации президента Байдена, касающееся поведения его немецкой овчарки Командора, который за последние несколько месяцев укусил не менее семерых сотрудников секретной службы, из которых одного пришлось госпитализировать.

Фото: архив

Пресс-секретарь первой леди США Элизабет Александер, подчеркнула, что Белый дом представляет собой уникальную и часто стрессовую среду для домашних животных, и семья Байдена сотрудничает с персоналом Секретной службы и Executive Residence, чтобы обеспечить безопасность всех проживающих там, включая Командора. Были предприняты дополнительные протоколы привязывания и обучения, а также созданы специальные места для бега и тренировок собаки.

Тем не менее, пресс-секретарь Белого дома, Карин Жан-Пьер, отказалась предоставить дополнительную информацию о конкретных инцидентах, вызванных Командором, отказавшись комментировать, были ли другие люди кусаны собакой за пределами упомянутого четырехмесячного периода, о котором сообщалось в документах, полученных Judicial Watch в рамках Закона о свободе информации.

Немецкие овчарки широко используются секретной службой для патрулирования территории Белого дома, и Командор стал заменой предыдущей немецкой овчарке, майору, которая также проявляла агрессивное поведение и кусала нескольких сотрудников секретной службы.

Журналисты заметили, что укусы Командора оставались скрыты от публики, несмотря на несколько нападений на сотрудников службы безопасности как внутри Белого дома, так и на участке дома президента в Делавэре, где семья часто проводит выходные.

Инциденты с укусами Командора вызвали контрольно-ревизионные меры в Секретной службе, и критики выразили сомнения в объяснениях администрации Белого дома. Один из адвокатов, Габриэль Малор, заявил в Twitter: "Нет плохих собак, есть только плохие хозяева, у которых есть собаки." Другой комментатор, Джим Тричер, выразил мнение, что возможно, проблема не в собаке, а в ее обучении и поведении.

Однако администрация Байдена продолжает работать над улучшением ситуации и безопасности всех проживающих в Белом доме, в том числе и домашних животных. Первая семья сотрудничает с Секретной службой и Executive Residence, чтобы предпринять дополнительные шаги для обучения и контроля поведения Командора.

Наряду с Командором, в Белом доме проживает также кошка Уиллоу, которая, в отличие от Командора, не проявляла агрессивного поведения.

Самый серьезный задокументированный инцидент произошел в ноябре 2022 года, когда Командор напал на сотрудника секретной службы возле лестницы, укусив его за руку и бедро. Это вызвало обеспокоенность и напряженность в Секретной службе, и некоторые сотрудники даже выразили свое неудовольствие относительно происходящего.

В то время как Секретная служба и Белый дом продолжают заниматься инцидентами с Командором, сын президента Байдена, Хантер, стал объектом своего собственного скандала, появившись перед федеральным судом по обвинениям в налоговом мошенничестве и преступлениях, связанных с оружием. Это еще одна неловкая ситуация для первой семьи.

В заключение, президент Байден и первая леди выразили благодарность сотрудникам Секретной службы и Executive Residence за их службу и постарались принять меры для улучшения безопасности всех проживающих в Белом доме, включая их домашних животных. Однако инциденты с Командором продолжают вызывать обеспокоенность и сомнения среди критиков и публики.