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Пёс Байдена Командор кусает всех подряд в Белом доме

3:54
Зоосфера

"В Белом доме, даже собаки живут своей собачьей жизнью," — это заявление администрации президента Байдена, касающееся поведения его немецкой овчарки Командора, который за последние несколько месяцев укусил не менее семерых сотрудников секретной службы, из которых одного пришлось госпитализировать.

Пёс Байдена Командор кусает всех подряд в Белом доме
Фото: архив

Пресс-секретарь первой леди США Элизабет Александер, подчеркнула, что Белый дом представляет собой уникальную и часто стрессовую среду для домашних животных, и семья Байдена сотрудничает с персоналом Секретной службы и Executive Residence, чтобы обеспечить безопасность всех проживающих там, включая Командора. Были предприняты дополнительные протоколы привязывания и обучения, а также созданы специальные места для бега и тренировок собаки.

Тем не менее, пресс-секретарь Белого дома, Карин Жан-Пьер, отказалась предоставить дополнительную информацию о конкретных инцидентах, вызванных Командором, отказавшись комментировать, были ли другие люди кусаны собакой за пределами упомянутого четырехмесячного периода, о котором сообщалось в документах, полученных Judicial Watch в рамках Закона о свободе информации.

Немецкие овчарки широко используются секретной службой для патрулирования территории Белого дома, и Командор стал заменой предыдущей немецкой овчарке, майору, которая также проявляла агрессивное поведение и кусала нескольких сотрудников секретной службы.

Журналисты заметили, что укусы Командора оставались скрыты от публики, несмотря на несколько нападений на сотрудников службы безопасности как внутри Белого дома, так и на участке дома президента в Делавэре, где семья часто проводит выходные.

Инциденты с укусами Командора вызвали контрольно-ревизионные меры в Секретной службе, и критики выразили сомнения в объяснениях администрации Белого дома. Один из адвокатов, Габриэль Малор, заявил в Twitter: "Нет плохих собак, есть только плохие хозяева, у которых есть собаки." Другой комментатор, Джим Тричер, выразил мнение, что возможно, проблема не в собаке, а в ее обучении и поведении.

Однако администрация Байдена продолжает работать над улучшением ситуации и безопасности всех проживающих в Белом доме, в том числе и домашних животных. Первая семья сотрудничает с Секретной службой и Executive Residence, чтобы предпринять дополнительные шаги для обучения и контроля поведения Командора.

Наряду с Командором, в Белом доме проживает также кошка Уиллоу, которая, в отличие от Командора, не проявляла агрессивного поведения.

Самый серьезный задокументированный инцидент произошел в ноябре 2022 года, когда Командор напал на сотрудника секретной службы возле лестницы, укусив его за руку и бедро. Это вызвало обеспокоенность и напряженность в Секретной службе, и некоторые сотрудники даже выразили свое неудовольствие относительно происходящего.

В то время как Секретная служба и Белый дом продолжают заниматься инцидентами с Командором, сын президента Байдена, Хантер, стал объектом своего собственного скандала, появившись перед федеральным судом по обвинениям в налоговом мошенничестве и преступлениях, связанных с оружием. Это еще одна неловкая ситуация для первой семьи.

В заключение, президент Байден и первая леди выразили благодарность сотрудникам Секретной службы и Executive Residence за их службу и постарались принять меры для улучшения безопасности всех проживающих в Белом доме, включая их домашних животных. Однако инциденты с Командором продолжают вызывать обеспокоенность и сомнения среди критиков и публики.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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