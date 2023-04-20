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Эксперты: медленный рост щенка может быть связан с кишечными паразитами и гипогликемией

2:14
Зоосфера » Собаки

Ваш щенок с трудом набирает вес, несмотря на то, что его кормят сбалансированным питанием? Как владелец животного вы можете чувствовать себя обеспокоенным и расстроенным, однако медленный рост вашего пушистого друга может быть вызван разными причинами.

Эксперты: медленный рост щенка может быть связан с кишечными паразитами и гипогликемией

Возможные основные причины

Щенки растут с разной скоростью, но если скорость роста вашего щенка ниже средней для его породы, возможно, проблема в другом. Неспособность набрать вес редко связана с недостаточным потреблением пищи, особенно если аппетит у щенка хороший. Лучше перестраховаться и отвести щенка к ветеринару, чтобы исключить медицинские причины. Причин неспособности щенка набирать вес может быть сколько угодно, например, кишечные паразиты, воспалительные заболевания кишечника, энтеропатия с потерей белка, гипогликемия. Проблемы с зубами также могут затруднять прием пищи.

Получает ли ваш щенок достаточное количество калорий?

Если ветеринарный врач исключил основные заболевания, возможно, ваш щенок получает недостаточное количество калорий. Обсудите рацион питания вашего щенка с ветеринаром и рассчитайте рекомендуемую дневную норму калорий для вашего щенка. Такие факторы, как порода, уровень активности и репродуктивный статус, могут повлиять на количество пищи, необходимое вашему щенку.

Изучите рацион питания вашего щенка

Рацион вашего щенка должен быть сбалансирован по витаминам, минералам, белкам, жирам и углеводам. Диеты, разработанные для роста, не всегда отличаются высоким качеством. Рассмотрите возможность замены рациона на более известную марку или кормления лечебной диетой.

Чего следует избегать

Избегайте добавления пищевых добавок в корм щенка без консультации с ветеринаром. Избыток кальция и витамина D может привести к токсикозу и развитию ортопедических заболеваний у щенков крупных пород. Кроме того, может возникнуть проблема ожирения, поэтому избегайте перекармливания щенка.

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Как набрать вес собаке? Ребенок заразился от собаки. ВетОтвет
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
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