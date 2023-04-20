Ваш щенок с трудом набирает вес, несмотря на то, что его кормят сбалансированным питанием? Как владелец животного вы можете чувствовать себя обеспокоенным и расстроенным, однако медленный рост вашего пушистого друга может быть вызван разными причинами.
Щенки растут с разной скоростью, но если скорость роста вашего щенка ниже средней для его породы, возможно, проблема в другом. Неспособность набрать вес редко связана с недостаточным потреблением пищи, особенно если аппетит у щенка хороший. Лучше перестраховаться и отвести щенка к ветеринару, чтобы исключить медицинские причины. Причин неспособности щенка набирать вес может быть сколько угодно, например, кишечные паразиты, воспалительные заболевания кишечника, энтеропатия с потерей белка, гипогликемия. Проблемы с зубами также могут затруднять прием пищи.
Если ветеринарный врач исключил основные заболевания, возможно, ваш щенок получает недостаточное количество калорий. Обсудите рацион питания вашего щенка с ветеринаром и рассчитайте рекомендуемую дневную норму калорий для вашего щенка. Такие факторы, как порода, уровень активности и репродуктивный статус, могут повлиять на количество пищи, необходимое вашему щенку.
Рацион вашего щенка должен быть сбалансирован по витаминам, минералам, белкам, жирам и углеводам. Диеты, разработанные для роста, не всегда отличаются высоким качеством. Рассмотрите возможность замены рациона на более известную марку или кормления лечебной диетой.
Избегайте добавления пищевых добавок в корм щенка без консультации с ветеринаром. Избыток кальция и витамина D может привести к токсикозу и развитию ортопедических заболеваний у щенков крупных пород. Кроме того, может возникнуть проблема ожирения, поэтому избегайте перекармливания щенка.
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