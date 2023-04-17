Учёные: собаки любят высовывать голову из окна автомобиля просто потому, что им это нравится

1:54 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Если вы являетесь владельцем собаки, то наверняка в какой-то момент своей жизни видели, как ваш питомец высовывает голову из окна автомобиля. Это зрелище вызывает улыбку на лице любого человека, но задумывались ли вы когда-нибудь, почему собаки так делают?

Привлекательность автомобильного виндсерфинга для собак

По словам ученых, собаки любят высовывать голову из окна автомобиля просто потому, что им это нравится. Это дает им более широкий обзор проплывающих мимо пейзажей и увеличивает доступ к соблазнительным запахам за пределами движущегося автомобиля. Поскольку обоняние у собак гораздо чувствительнее, чем у людей, их, естественно, привлекают запахи, витающие в воздухе.

Однако не все собаки любят ездить в машине, высунув голову из окна. Некоторые могут испытывать укачивание, а другие могут бояться автомобиля и связанных с ним звуков и движений.

Опасности автомобильного виндсерфинга

Хотя очень заманчиво позволить вашему пушистому другу насладиться захватывающими ощущениями от поездки в автомобиле с ветерком, важно осознавать потенциальную опасность этого занятия. Эксперты предупреждают, что собака может легко выпрыгнуть из окна, что может привести к серьезным травмам. Кроме того, летящий мусор, такой как камни и грязь, могут стать причиной травм глаз вашего питомца.

Чтобы обезопасить собаку во время поездок в автомобиле, важно правильно пристегивать ее с помощью ремня безопасности, даже если окна подняты. Водитель не должен позволять животному бегать взад-вперед по заднему сиденью, так как это может отвлекать и быть потенциально опасным. Лучше всего, если кто-то будет сидеть с пристегнутой ремнем безопасности собакой на заднем сиденье, а вы будете медленно вести машину по району.

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