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Эксперты: щенячьи "поцелуи" очень милы, но они могут быть вредны для вашего здоровья

2:13
Зоосфера » Собаки

Вы устали от того, что ваш щенок облизывает вас каждый раз, когда встречает? Хотя щенячьи поцелуи очень милы, они могут быть вредны и даже опасны для здоровья, заявляют эксперты. 

Эксперты: щенячьи "поцелуи" очень милы, но они могут быть вредны для вашего здоровья

Почему щенки лижутся

Щенки любят лизаться и неудивительно, почему. Вылизывание — это инстинктивное поведение, которое помогает им общаться с матерью в дикой природе, побуждая ее срыгивать для них пищу. Домашние и дикие собаки-матери также облизывают своих щенков, чтобы ухаживать за ними. Кроме того, когда щенки лижут нас, они получают позитивное внимание и обратную связь, что еще больше поощряет такое поведение.

Однако как бы нам ни нравились щенячьи поцелуи, есть веские причины не поощрять эту практику. Например, собаки могут передавать бактерии, вызывающие заболевания десен, людям и наоборот. Собаки могут быть носителями паразитов или микробов, которые могут вызвать заболевание у человека.

Как приучить щенка не облизывать людей

Приучение щенка не облизывать людей требует последовательности и терпения. Вот несколько советов, которые помогут вам избавиться от этой привычки:

Отверните голову

Когда ваш щенок пытается вас лизнуть, отверните голову и избегайте зрительного контакта. Это послужит четким сигналом, что вы не хотите, чтобы вас лизали.

Подкрепляйте позитивное поведение

Как только щенок перестанет вас облизывать, похвалите его и дайте ему лакомство. Это подкрепляет идею о том, что не облизываться — это хорошее поведение.

Обучайте альтернативным моделям поведения

Вместо облизывания научите щенка альтернативному поведению, которое несовместимо с облизыванием, например, кружению. Вознаграждайте щенка похвалой и лакомствами, когда он выполняет альтернативное поведение.

Будьте последовательны

Убедитесь, что все члены семьи согласны с дрессировкой и последовательно выполняют правило "не лизать". Если один человек допустит такое поведение, это может свести на нет все ваши усилия.

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ПОЧЕМУ СОБАКИ ОБЛИЗЫВАЮТ ЛЮДЕЙ? КАК ОТУЧИТЬ СОБАКУ ОБЛИЗЫВАТЬ ЛЮДЕЙ?
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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