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Специалисты считают, что главное в дрессировке котёнка — правильная мотивация

2:08
Зоосфера » Кошки

Как владелец кошки, вы можете задаться вопросом, можно ли научить вашего котенка новым трюкам. Хорошая новость заключается в том, что кошки умны и поддаются дрессировке, как и собаки. На самом деле при должной мотивации и обучении кошки могут научиться самым разным трюкам: от сидения и переворачивания до хождения на поводке.

Специалисты считают, что главное в дрессировке котёнка — правильная мотивация

Выбор подходящего котёнка

Первый шаг в дрессировке котенка — выбрать малыша с хорошим темпераментом. Ищите любопытного, спокойного котенка с минимальной реакцией на испуг. Это поможет вашему котенку сосредоточиться и научиться новым трюкам.

Социализация котенка

Период социализации у кошек начинается в возрасте от двух до семи недель и заканчивается примерно в 14 недель. Это ограниченное время для социализации вашего котенка. В этот период времени его следует знакомить с как можно большим числом людей, включая гостей, поездки в машине, детей и других животных. Это поможет котенку понять, что безопасно, а что небезопасно.

Занятия по социализации котят становятся все более популярными, и это отличный способ познакомить котенка с новыми впечатлениями. Чтобы помочь малышу ассоциировать новые вещи с положительным опытом, сочетайте новые впечатления с поощрениями:

  • лакомствами,
  • похвалой,
  • лаской
  • или игрой.

Дрессировка котёнка

Главное в дрессировке котенка — найти правильную мотивацию. В качестве поощрения за хорошее поведение вы можете использовать время игры, и всё те же ласку, похвалу, лакомства или что-либо еще, что нравится вашему котенку.

Начните с базовых трюков, таких как нацеливание на предмет, приход по зову или уход в ящик /коробку по требованию. Вы также можете закрепить поведение, поощряя котенка, когда он спонтанно делает то, что вам нравится. К основным командам, которые можно закрепить, относятся: "Сидеть", "Лежать" и "Махать".

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🐾 Как дрессировать кошку – как правильно кошку воспитывать и перевоспитывать 🐾
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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