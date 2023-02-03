Кинолог объяснил, почему маленькие собаки более склонны к тремору, чем большие

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, почему маленькие собаки часто дрожат.

"Маленькие собаки, как правило, более склонны к тремору из-за особенностей строения тела, метаболизма и организации нервной системы", — заявил Голубев в беседе с Радио 1.

Он назвал пять основных причин дрожания маленьких собак.

Холод

Неудивительно, что маленькие собаки мерзнут сильнее, чем большие из-за малого количества подкожного жира. В таком случае владельцам стоит подумать о покупке специальной одежды для согревания своего питомца.

Стресс

Напуганная собака начинает дрожать от страха. Голубев рекомендует хозяевам разобраться, что стало причиной испуга и устранить её, чтобы испытываемый собакой стресс не стал хроническим.

Перевозбуждение

Активная собака может начать дрожать из-за перевозбуждения.

Привлечение внимания

Если хозяин всегда успокаивает собаку после того, как она начинает дрожать, то хитрое животное быстро смекает, что тремором можно привлечь внимание и получить ласку.

Проблемы со здоровьем

Постоянная дрожь может свидетельствовать о проблемах со здоровьем у питомца. Если тремор возникает часто и подолгу не проходит, то необходимо отнести собаку к ветеринару.

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