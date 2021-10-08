EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Политолог оценил планы Киева следить за Донбассом со спутника
Киселёв прокомментировал вручение "Нобелевки" Муратову
"Вечер –– личное пространство": Песков рассказал, как Путин провел день рождения
СК России выступил за закон о пожизненном заключении педофилов-рецидивистов
Политолог оценил влияние на Россию строительства канала через Балтийскую косу
Опубликованы вакансии с наибольшими зарплатами в Москве
Андрей Разин показал модного Путина на ретро-снимке
В Крыму оценили заявление Киева о военном захвате полуострова
Максимум суточной смертности от COVID-19 обновился в РФ

"Он не монстр": собаку, напавшую на девочку в Жуковском, изъяли как вещдок

Зоосфера » Собаки

В подмосковном Жуковском ещё в конце августа 7-летнюю девочку покусал американский стаффордширский терьер по кличке Тим. После нападения полицейские изъяли животное как вещдок. Сейчас питомец находится в специализированном центре.

"Он не монстр": собаку, напавшую на девочку в Жуковском, изъяли как вещдок

Хозяйка намерена вернуть собаку. По её словам, Тим напал на девочку ещё 19 августа. На прогулку с питомцем отправилась 15-летняя дочь женщины. К ним подбежала соседская девочка и попросила погладить Тима, однако собака прыгнула в ответ и задела лицо ребёнка когтем или ошейником. У пострадавшей осталась ссадина в три сантиметра, ей пришлось наложить швы, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Хозяйка собаки "готова нести наказание" и обратилась к депутату Госдумы

Полицейские возбудили уголовное дело по факту случившегося. Однако хозяйка Тима утверждает, что у родителей 7-летнего ребёнка нет никаких претензий. Тем не менее Тима привили от бешенства, а затем поместили в "Центр содержания бездомных животных", где он будет находиться в течение трёх месяцев.

"Не нужно делать из моей собаки монстра. Я свою вину за недосмотр осознаю и готова нести наказание", — сказала женщина.

По мнению хозяйки, животное испытало сильный стресс. Вместе с тем полицейские намерены продолжать расследование, ведь выяснилось, что ранее Тим уже нападал на детей. Владелица собаки обратилась к депутату Госдумы Владимиру Бурматову с просьбой о помощи. Он пообещал разобраться с этой ситуацией, ведь к животным нельзя относиться как к вещественным доказательствам. Вся ответственность должна лежать на их хозяевах.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Как защититься от нападения любой собаки? Подробная инструкция
Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
Политолог оценил планы Киева следить за Донбассом со спутника
Киселёв прокомментировал вручение "Нобелевки" Муратову
"Вечер –– личное пространство": Песков рассказал, как Путин провел день рождения
Политолог оценил влияние на Россию строительства канала через Балтийскую косу
СК России выступил за закон о пожизненном заключении педофилов-рецидивистов
МВФ помешал США сохранить репутацию мирового гегемона
Опубликованы вакансии с наибольшими зарплатами в Москве
Банк России ввёл обязательное тестирование начинающих инвесторов
Андрей Разин показал модного Путина на ретро-снимке
В Крыму оценили заявление Киева о военном захвате полуострова
Популярное
Российский шоу-бизнес
Эксперт объяснил, сколько лет на самом деле было жене Прохора Шаляпина

Официально сообщалось, что жене Прохора Шаляпина на момент смерти было всего 42 года. Существуют подозрения, что женщина скрывала свой настоящий возраст.

Эксперт объяснил, сколько лет на самом деле было жене Прохора Шаляпина
Зеленский выдвинул Путину ультиматум. В Кремле смеялись...
Новости Украины
Зеленский выдвинул Путину ультиматум. В Кремле смеялись...
Другие
В Казахстане женщина из-за русской речи назвала таксиста предателем народа
Политика. Новости и аналитика
Мнение: Польша не может прогнуть Белоруссию, оттого и бесится
Игорь Буккер МВФ помешал США сохранить репутацию мирового гегемона Игорь Буккер Ирина Гусакова Конфликт с шейхом Бахрейна "убил" Майкла Джексона Ирина Гусакова Василий Амирджанов Казаки потребовали закрыть ТНТ за мужские поцелуи Василий Амирджанов
Политика. Новости и аналитика
Депутат Рады: Зеленский отказался от судьбоносного предложения Путина
Российский шоу-бизнес
Садальский поделился своим взглядом на гибель Игоря Талькова
"Кусаются как бешеные псы": китайцы восхитились ответом России властям США
Политика. Новости и аналитика
"Кусаются как бешеные псы": китайцы восхитились ответом России властям США
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников