"Он не монстр": собаку, напавшую на девочку в Жуковском, изъяли как вещдок

В подмосковном Жуковском ещё в конце августа 7-летнюю девочку покусал американский стаффордширский терьер по кличке Тим. После нападения полицейские изъяли животное как вещдок. Сейчас питомец находится в специализированном центре.

Хозяйка намерена вернуть собаку. По её словам, Тим напал на девочку ещё 19 августа. На прогулку с питомцем отправилась 15-летняя дочь женщины. К ним подбежала соседская девочка и попросила погладить Тима, однако собака прыгнула в ответ и задела лицо ребёнка когтем или ошейником. У пострадавшей осталась ссадина в три сантиметра, ей пришлось наложить швы, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Хозяйка собаки "готова нести наказание" и обратилась к депутату Госдумы

Полицейские возбудили уголовное дело по факту случившегося. Однако хозяйка Тима утверждает, что у родителей 7-летнего ребёнка нет никаких претензий. Тем не менее Тима привили от бешенства, а затем поместили в "Центр содержания бездомных животных", где он будет находиться в течение трёх месяцев.

"Не нужно делать из моей собаки монстра. Я свою вину за недосмотр осознаю и готова нести наказание", — сказала женщина.

По мнению хозяйки, животное испытало сильный стресс. Вместе с тем полицейские намерены продолжать расследование, ведь выяснилось, что ранее Тим уже нападал на детей. Владелица собаки обратилась к депутату Госдумы Владимиру Бурматову с просьбой о помощи. Он пообещал разобраться с этой ситуацией, ведь к животным нельзя относиться как к вещественным доказательствам. Вся ответственность должна лежать на их хозяевах.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.