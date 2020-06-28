Единственный российский корги-полицейский ушел на пенсию

В российской полиции служил единственный корги. Недавно ему исполнилось девять лет и собака отправилась на пенсию. В полиции он прослужил около 7,5 лет.

Приказ о выходе на пенсию единственной в стране корги-полицейского подписал начальник управления на транспорте МВД по Приволжскому округу.